Antetokounmpo devleşti; Milwaukee, Şahinler'i avladı

Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks'ı 129-115 yenerken; 27 sayı atan Giannis Antetokounmpo, kulüp tarihinde 11 bin barajını aşan 6. oyuncu oldu.

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Milwaukee Bucks, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 129-115 mağlup etti. Antetokounmpo galibiyette baş rol oynadı, kaydettiği 27 sayıyla da tarihe geçti. Yunan oyuncu, Milwaukee tarihinde 11 bin sayıyı aşan 6 oyuncu unvanını elde etti. Antetokounmpo ayrıca 14 ribaunt aldı ve 8 de asist yaptı.

Bucks'ta yedeklerden gelen Bobby Portis ise bu sezonki en yüksek istatistiğini yakaladı ve 21 sayıyla galibiyete katkı yaptı. Khris Middleton ise 19 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistle Milwaukee adına öne çıkan diğer isim oldu.

Salondan galibiyetle ayrılan Bucks, Atlanta ile oynadığı son 5. maçını da kazandı. Bucks ayrıca 2016-17 sezonundan bu yana rakibiyle oynadığı 12. maçın 11'inden galibiyetle ayrıldı.

Atlanta'da kariyer rekoru kıran De'Andre Hunter (33) ile John Collins'in (kariyer rekoru 6 üçlükle) 30 sayılık performansları yenilgiyi önleyemedi.

CEDİ'Lİ CLEVELAND BOSTON KARŞISINDA DAĞILDI

Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers ise konuk ettiği Boston Celtis'e 141-103 yenildi. İlk çeyrekten itibaren sazı eline alan ve ilk periyodu 38-21 önde kapatan Boston, ilk yarıyı da 35-30 üstün kapadı. Boston'da Jalyen Brown kaydettiği 33 sayıyla tamımının en skorer ismi oldu. Onu Kemba Walker (21) ve benc'ten gelen Carsen Edwards (18) takip etti.

Cleveland'da ise Collin Sexton 13, Cedi Osman ile bench'ten gelen Jarrett Allen ile Damwean Dotson 12'şer sayıyla oynadılar.

NBA'de günün sonuçları şöyle:

INDIANA 102 - Toronto 107 -

Oklahoma City 100 - LA CLIPPERS 108 -

Cleveland 103 - BOSTON 141

ORLANDO 104 - Charlotte 107

Washington 101 - SAN ANTONIO 121

MILWAUKEE 129 - Atlanta 115

Memphis - Sacramento maçı ertelendi

New York 113 - PORTLAND 116