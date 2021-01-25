'Burada olmaz' denilen yerde başardı Karadeniz inadı ona para kazandırdı

Tereddütler vardı

Sahada yapılan çalışmada verimin iyi olduğu ancak arazinin aşırı eğimli olmasından dolayı tereddüt olduğunu belirten Gülbay sözlerine şöyle devam etti: "Kendi imkânlarıyla yapmış olduğu seradan sonra bizde bu ailenin üretimini biraz daha artıralım dedik ve 500 metrekarelik bir hibe desteğimizle birlikte burasını faaliyete geçirdi. Her yıl kendi imkânlarıyla bir ekleme yaptı. Şu anda bin 300 metre karelik alanda seracılık yapıyor. Kış mevsimi olduğu için şu an ıspanak yetiştiriyor. Bu bölgede bu işi en iyi yapan üreticilerimizden biri diyebilirim.