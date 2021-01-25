'Burada olmaz' denilen yerde başardı Karadeniz inadı ona para kazandırdı
Trabzon'da insanın belki ayakta zor durabileceği eğilimli arazide seracılık yapan Trabzonlu Ercan Satılmış, bölgede bu işi en iyi yapabilen üreticiler arasına girdi.
Trabzon’un Ortahisar ilçesi Doğançay mahallesinde yaklaşık 4 yıldır seracılık yapan Ercan Satılmış, başlangıçta bir çok kişinin yüzde 60'a varan eğilimli arazide seracılığın olmayacağını söylemelerine rağmen kararlığı sayesinde bu algıyı yendiğini belirterek Karadeniz insanının zoru sevdiğini söyledi.
Zorlu şartlara rağmen işini severek yaptığı için mutlu olduğunu kaydeden Satılmış, Türkiye’de Trabzon dışında bu şartlarda seracılık yapanı henüz duymadığını belirtti. Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürü Cahit Gülbay ise Türkiye’de bu kadar eğimli bir yerde bu şekilde sera yapan üreticiye rastlamadığını ifade ederek gayretlerinden dolayı sera sahibi Ercan Satılmış’ı tebrik etti.
Ercan Satılmış’ın hibe desteği kapsamında sağlanan destekle yaklaşık 4 yıl önce serasını kurduğunu ifade eden Gülbay, “Ercan bey, 4 yıl öncesinde kendi imkânlarıyla yapmış olduğu sera ile üretim yapıyordu. Aynı zamanda ürettiklerini direkt olarak tüketiciye satan bir üreticimiz. Kendileri müdürlüğümüze gelerek, genç çiftçi projesi kapsamında bize hibe desteği verebilir misiniz; diye bir talebi oldu' dedi.
Tereddütler vardı
Sahada yapılan çalışmada verimin iyi olduğu ancak arazinin aşırı eğimli olmasından dolayı tereddüt olduğunu belirten Gülbay sözlerine şöyle devam etti: "Kendi imkânlarıyla yapmış olduğu seradan sonra bizde bu ailenin üretimini biraz daha artıralım dedik ve 500 metrekarelik bir hibe desteğimizle birlikte burasını faaliyete geçirdi. Her yıl kendi imkânlarıyla bir ekleme yaptı. Şu anda bin 300 metre karelik alanda seracılık yapıyor. Kış mevsimi olduğu için şu an ıspanak yetiştiriyor. Bu bölgede bu işi en iyi yapan üreticilerimizden biri diyebilirim.