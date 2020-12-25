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Son dakika Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan enflasyon ve fiyat istikrarı mesajı

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, son dakika enflasyon ve fiyat istikrarı ile ilgili önemli mesajlar verdi. Ağbal, "TCMB enflasyon hedeflemesi rejimini kararlı bir şekilde uygulayacak. Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacak." dedi.

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Son dakika haberine göre; TCMB Başkanı Naci Ağbal, "TCMB enflasyon hedeflemesi rejimini kararlı bir şekilde uygulayacak. Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacak." dedi.

Ağbal, ayrıca 'Merkez bankaları, toplumsal refah artışına en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak yaparlar." ifadelerini kullandı.

Ağbal şunları kaydetti:

"TCMB enflasyon hedeflemesi rejimini kararlı bir şekilde uygulayacak. Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacak. Fiyat istikrarı ile istikrarlı ve hızlı büyüme arasındaki pozitif ilişki, ekonomideki öngörülebilirliğin sağlanmasıyla iş ve yatırım ortamının iyileşmesinden kaynaklanmaktadır.

Son çeyreğe ilişkin göstergeler güçlü seyre bir işaret

Merkez bankaları, toplumsal refah artışına en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak yaparlar. Son çeyreğe ilişkin göstergeler, ekonomik faaliyette güçlü bir seyre işaret etmektedir."

"Faiz koridoru uygulaması amaçları dışında kullanılmayacaktır''

TCMB Başkanı Ağbal, "TCMB'nin para politikası aracı, 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır. Faiz koridoru uygulaması ve gecelik borç verme geç likidite penceresi aracı tanımlanmış amaçları dışında kullanılmayacaktır. 2021 yılında hiçbir şekilde GLP veya faiz koridoru, temel politika aracı yerine geçen bir işlem görmeyecektir." dedi.

''Parasal duruşun sıkılığI, enflasyonda kalıcı düşüşe kadar devam edecek”

Ağbal, açıklamasında önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurları dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşuna kadar kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

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