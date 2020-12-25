Vildan Örnek kimdir kaç yaşında Balamir Emren ile evlendi

En son Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan 40 yaşındaki oyuncu Arda Öziri 2018 yılında motosiklet kazasında ölmüştü. Magazin basınına düşen habere göre Arda Öziri'nin nişanlısı Vildan Örnek ölen oyuncu Arda Öziri'nin en yakın arkadaşı Balamir Emren ile evlendi. Peki kimdir Vildan Örnek, kaç yaşında?

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Birçok dizide rol alan, son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde oynayan başarılı oyuncu Arda Öziri 2018 yılında motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti. Magazin basınına düşen bomba habere göre Arda Öziri'nin nişanlısı Vildan Örnek, ölen oyuncunun en yakın arkadaşı Balamir Emren ile evlendi. Sosyal medyanın da konuştuğu bu haberinde ardından Vildan Örnek'in hayatı merak edildi. Kimdir Vildan Örnek kaç yaşında kiminle evlendi.

2018'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden oyuncu Arda Öziri'nin nişanlısı Vildan Örnek şaşırtan bir evliliğe imza atmıştı.

Merhum nişanlısı Arda'nın yakın dostu Balamir Emren ile evlenmişti. Arda Öziri'nin arkadaşı Cengiz Çolak zehir zemberek bir açıklama yaptı: 🔺Bunun bedelini ödeyeceksiniz. 🔺Arda ölünce ailesine tefecileri yollattın. 🔺Acılı insanlardan para tahsil ettirdin. 🔺Adamın mevlit günü dansözlü, çalgılı parti verdin. 🔺O dönem 'Vildan arkadaşım, Arda'nın emaneti' diyordun. 🔺Sonunuzu çok merak ediyorum. 🔺Instagram’ında Arda ile fotoğrafların var. 🔺Sana adım attırmam! Seni sokağa çıkarttırmam! O fotoğrafları kaldır! Yoksa zorla kaldırttırırım."

Oyuncu Arda Öziri 27 Mayıs 2018'de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetmiş, Rıza Kocaoğlu, Engin Altan Düzyatan gibi bir çok ünlü konservatuvar arkadaşı cenazede yer almıştı.

Genç oyuncu Arda Öziri’nin sevgilisi Vildan Örnek, yaşadığı acıyı sosyal medyada paylaşmış, cenazede Öziri’nin ailesinin yanından ayrılmamıştı.

Vildan Örnek, Öziri’yle öldüğü zaman ayrı olduklarını, 6 aydır hiç konuşmadıklarını ilişkilerinin ise 2 yıl önce bittiğini söylemişti.

Arda Öziri kimdir:

Arda Öziri, 14 Eylül 1978'de İzmir'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü bitirdi. Aynı zamanda anemi grubunda vokaldir. Sınıf arkadaşları arasında: Rıza Kocaoğlu, Engin Altan Düzyatan, Erkan Avcı, Gözde Kansu ve Şebnem Bozoklu gibi isimler vardı.

27 Mayıs 2018 tarihinde geçirdiği motosiklet kazası sonrasında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Arda Öziri 39 yaşında öldü. 29 Mayıs 2018'de mezun olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özdemir Nutku Sahnesi'nde düzenlenen anma etkinliğinin ardından İzmir'in Bornova ilçesindeki Işıkkent Mezarlığı'na defnedildi.

Yer aldığı dizi ve filmlerden bazıları işe şunlar;

Diriliş Ertuğrul, Aşkın Bedeli, Son İstasyon, Farklı Desenler, Akasya Durağı, Memleket Hikayeleri, Büyük Umutlar, Kampüsistan, Asmalı Konak , Kınalı Kar, Yedi Numara , Dadı, Ruhsar