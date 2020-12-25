Emre Belözoğlu'ndan hodri meydan: Kısasa kısası da biliriz

Fenerbahçe sportif direktörü Emre Belözoğlu, ''Biz sözün gücüne inandık. Sesimizi yükseltmedik. Aleyhimize kararlardan sonra da seviyeyi düşürmedik. Ancak kısasa kısası da biliriz.'' dedi.

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Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası en çok konuşulan isim, karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek oldu. Hemen herkes hakemin maçı Fenerbahçe’ye hediye ettiği görüşünde. Ancak Fenerbahçe camiası buna katılmıyor.

Başkan Ali Koç’un “Bileğimizin hakkıyla kazandık” açıklamasından sonra Sportif Direktör Emre Belözoğlu’da, “Haklı bir galibiyet aldık” dedi. Sezon başından beri hakemlerin formsuz olduğunu söylediklerini hatırlatan Belözoğlu, “Bizim de çok canımız yandı. Hatalı kararlar veriyorlar. Ancak bu, Başakşehir karşısında bizim takım olarak iyi oynayıp kazandığımız gerçeğini değiştiremez” dedi.

''Bu kadar eksiğe rağmen kötü bir durumda değiliz”

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; haksız eleştirilerle suni gündemler oluşturulmaya çalışıldığını vurgulayan Emre Belözoğlu, “Evet sıkıntılarımız, eksiklerimiz var. Ancak ortada kriz, kaos yok. Arkadaşlık üst seviyede, takımın havası iyi. Bu kadar eksiğe rağmen kötü bir durumda değiliz” ifadelerini kullandı.

''Ancak kısasa kısası da biliriz''

Bugüne kadar mütevazı bir duruş sergilemeye çalıştıklarını dile getiren Emre Belözoğlu, “Biz sözün gücüne inandık. Sesimizi yükseltmedik. Aleyhimize kararlardan sonra da seviyeyi düşürmedik. Ancak kısasa kısası da biliriz. Biz Fenerbahçe’nin başarısı için çalışıyoruz. Bunun için herkesle ve her şeyle mücadele ederiz” diye konuştu.