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Sivas'ta 93 yaşında koronavirüsü yendi: Nefes alıp verdikçe...

İhlas Haber Ajansı

SİVAS’ta Korona virüsü yenen 93 yaşındaki Fatma Şenbaş, sağlık çalışanlarına dua ederek tedavi gördüğü hastaneden ayrıldı.

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Sivas kent merkezinde yaşayan 93 yaşındaki 9 çocuk annesi Fatma Şenbaş, 25 gün önce Covid-19 hastalığına yakalandı. Şenbaş, hastalığının 15 günlük sürecini evde izole bir şekilde geçirdi. Şenbaş’ın nefes alıp vermekte güçlük çekmesi üzerine yakınları tarafından Sivas Numune Hastanesi’ne götürüldü ve burada tedavi altına alındı. Yaşlı kadın, 10 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Şenbaş, taburcu edildiği esnada ‘Allah razı olsun, hakkınızı helal edin’ diyerek sağlık çalışanlarına teşekkürünü dile getirdi.

Şenbaş, hastanede görevli sağlık çalışanlarının kendisiyle yakından ilgilendiğini belirterek, “Rabbim razı olsun hepsinden. Benimle çok ilgilendiler. Hemşireler, doktorlar çok ilgilendiler. Sol tarafımda çok ağrı yaptı. Nefes alıp, verdikçe ağrı yaptı. Önceden balgam çok geldi, sonradan azaldı. Şimdi de iyim, öksürük var ama az” dedi.


"Annemin hastalığı kolay geçirdiğini gördüm"
Yaşlı kadının kızı Halime Kaya, annesinin Covid-19’u zorlanmadan atlattığını belirterek, “25 gün önce annem hastalandı. 15 gün evde yattı. 15.gün hastaneye geldik. 11 gündür de hastanede yatıyoruz. Bütün doktorlarımızdan, hemşirelerimizden çok memnun kaldık. Hem hastanenin temizliğinden hem de ilgilerinden memnun kaldık. Rabbim hepsinin işini rast getirsin. Annemin hastalığı kolay geçirdiğini gördüm ben. Televizyonlardan duyduğumuz korona çok ağır lafları bizi korkutmuştu. Doktorların ilgi ve alakasıyla rahat bir şekilde geçirdi” dedi.

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