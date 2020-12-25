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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Brexit sonrası müzakere' açıklaması

Brexit sonrası müzakerelerde uzlaşıya varılmasını 'memnuniyetle' karşıladığını açıklayan Dışişleri Bakanlığı, "Hem AB hem Birleşik Krallık ile ilişkiler açısından yeni fırsatlar sunacağına inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

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Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği arasında Brexit sonrası müzakerelerde uzlaşıya varılması hakkında bir açıklama yayımladı.

Açıklamada “Birleşik Krallık (BK) ile Avrupa Birliği (AB) arasında Brexit sonrası ilişkilerin geleceğine dair müzakerelerde uzlaşıya varılmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

"Yeni fırsatlar sunacağına inanıyoruz"

Bu anlaşmanın, BK ile her alanda yakın ilişki içinde bulunan, aynı zamanda AB aday ülkesi ve AB ile gümrük birliğine sahip ülkemizin, hem AB hem BK ile ilişkileri açısından yeni fırsatlar sunacağına inanıyoruz.

Bu çerçevede, BK ile ülkemiz arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasına yönelik hazırlıklar da son aşamasına gelmiştir” ifadelerine yer verildi.

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