Türkiye'nin 'Can Dündar iade edilsin' talebine Almanya'dan ret! 'Casusluk' siyasi faaliyetmiş

MİT TIR'ları davasında 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci Can Dündar'ın Türkiye'ye iade edilmesi talep edilmişti. Almanya Dışişleri Bakanlığı, "Almanya, prensip olarak siyasi mahkumiyet kararlarında iade yapmıyor" yanıtını verdi.

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Dündar'ın Türkiye'de 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yapılan 'Dündar'ın Türkiye'ye iadesi talebine' Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

"Siyasi gerekçeli mahkumiyet kararlarında iade yapmıyoruz"

DW Türkçe'ye verilen demeçte şöyle denildi:

Prensip olarak geçerli olan Almanya'nın siyasi gerekçeli mahkumiyet kararlarında iade yapmamasıdır. Alman hükümeti, dünya genelinde bağımsız medya ve bağımsız habercilik için çaba harcamaktadır. Hem iyi ve kalıcı ikili ilişkiler hem de iyi ve kalıcı Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri için, demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti gibi konularda uluslararası standartlara uyulması temel şarttır.