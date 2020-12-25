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HABER /  POLİTİKA

Erdoğan'ın siyasi danışmanlığını yapan İbrahim Uslu'ya CHP'de kritik görev

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, "İbrahim Uslu, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak getirildi; CHP Genel Merkezi'nin 13. katında yer tahsis edildi." diye yazdı.

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Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, CHP'nin yeni bir atak içerisinde olduğunu belirterek, bir dönem kamuoyu araştırma şirketi ANAR’ın genel müdürlüğünü yapan siyaset danışmanı İbrahim Uslu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığına getirildiğini ve genel merkezde yer tahsis edildiğini belirtti.

CHP’nin yeni ‘atak’ hazırlıkları

Yalçın Bayer yazısında, şunları kaydetti: Ankara'’dan bir ‘vekil’ 'Bir konuda sizi bilgilendirmek istiyorum' diyor. 'AK Parti ve MHP dökülürken, CHP’nin ‘başarılı’ olamaması, bu nedenle yapılan araştırmalara göre tepkisizlik ve güvensizlik unsurların öne çıkması, CHP’nin yeni bir kadrolaşmada kararlı olduğu gösteriyor.' 'Aman' diye ekleyerek isminin ortaya çıkmamasını rica ediyor, 'Çünkü başıma gelebileceklerden endişe duyuyorum' diyor. CHP’nin yeni ‘atağının’ hazırlıkları için Kılıçdaroğlu’nun bazı isimleri kadrosuna dahil ettiği de öğrenildi.

"Erdoğan’ın siyasi danışmanlığında bulunan Uslu..."

Bu isimlerin en önemlisi, ANAR Araştırma’nın başındaki akademisyen İbrahim Uslu’nun Kılıçdaroğlu’na danışman olarak getirilmesi. Daha önce AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi danışmanlığında bulunan Uslu’ya CHP Genel Merkezi’nin 13. katında yer tahsis edildi.

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