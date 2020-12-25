BIST 1.433
DOLAR 7,59
EURO 9,24
ALTIN 458,59
HABER /  GÜNCEL

Yılbaşı öncesi 4 ilde sahte içki operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Sahte alkollü içki ürettiği ve sattığı tespit edilen 27 şüpheli, Ankara polisinin 4 ilde düzenlediği operasyonlarda gözaltına alındı.

Abone ol

Sahte alkollü içki ürettiği ve sattığı tespit edilen 27 şüpheli, Ankara polisinin 4 ilde düzenlediği operasyonlarda gözaltına alındı.

Başkent'e piyasaya sahte alkol süren şebekeye yönelik 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı sebebiyle piyasaya sahte alkollü içki sürülebileceğini değerlendirerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda bazı kişilerin ülkeye kaçak yollardan girişi yapıldığı değerlendirilen metil alkol, etil alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan diğer malzemelerle merdiven altı tabir edilen yerlerde alkollü içki (rakı, viski, votka) ürettiği belirlendi.

Yapılan sahte içkilerin pet şişelere ve boş içki şişelerine dolumu yapılarak sahte kapak ve TAPDK bandrol yapıştırmak sureti ile piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı.

Operasyonda belirlenen adresler tek tek arandı. Yapılan aramalar sırasında bir evde bazanın altına saklanmaya çalışan bir şüpheli gözaltına alındı. 

GÜNÜN ÖZETİ
ÖNCEKİ HABERLER
Muğla'da alzheimer hastası dere yatağında ölü bulundu
Falcao için şok sözler: Bu durumdan utandım
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi 1 yıl uzatıldı
Emir Medina kimdir kaç yaşında nereli Cemre Kemer ile evlendi
18 yaşındaki kız koronavirüse yakalandı diye hastaneye kaldırıldı! Yıllardır tecavüze uğradığı ortaya çıktı
Silivri'de ağaçta ölümden döndü! Vücudunda ağır yanıklar oluştu
Taylan Antalyalı değerini 15'e katladı yeni sözleşmeyi kaptı
Tekirdağ'da feci kaza otomobil paramparça oldu: Nereden geldi, hiç anlayamadım
İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon virüs Almanya'da da görüldü
Kısıtlamayı ihlal eden 2 arkadaşın 'su bahanesi' tutmadı: Sanki vatan hainiyiz
Yorumlar