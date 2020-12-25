Milan'ın Hakan Çalhanoğlu kararı

Hakan Çalhanoğlu ile sözleşme yenileme görüşmelerini sürdüren Milan, milli futbolcuyu bırakmak istemiyor

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Milan'ın bu sezon İtalya Serie A'da gösterdiği namağlup performansta başrol oynayan Hakan Çalhanoğlu, Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çekmeye başladı.

Attığı goller ve asistlerle takımını sırtlayan milli futbolcu için Manchester United'ın devrede olduğu belirtiliyor. Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Hakan'ın takımda kalmasını istiyor.

"Kulüp oyuncu ve ben aynı şeyi istiyoruz"

Lazio galibiyetinin ardından açıklamalar yapan Pioli, "Hakan zeki ve nasıl hücum edilmesi gerektiğini biliyor. Kendisini takımı için feda ediyor. O üst düzey bir oyuncu. Sözleşme görüşmelerinde sorun olduğunu sanmıyorum. O şu an bizimle ve eminim tercihi burada kalmak yönünde olacak. Kulüp oyuncu ve ben aynı şeyi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Forma giydiği 20 karşılaşmada 7 gol atıp, 7 asist yapan Hakan Çalhanoğlu, Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok gol pozisyonu yaratan oyuncu konumunda.(53, ikinci sıraddaki Jack Grealish: 43)