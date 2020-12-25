Kısıtlamayı ihlal edip bisikletten düşünce yakalanan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

BURSA’da, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan uygulama sırasında mahalle bekçilerinin 'dur' ihtarına uymayan Yalçın Ü. (35), kovalamaca sırasında bisikletinden düşünce yakalandı.

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Olay, saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi’nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan mahalle bekçileri, şüphe üzerine bisikletli Yalçın Ü.’yü durdurmak istedi.

Mahalle bekçilerinin ‘dur’ ihtarına uymayan Yalçın Ü. hızla yoluna devam etti. Bölgeye takviye ekip isteyen mahalle bekçileri şüphelinin peşine düştü. Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan Yalçın Ü., yaklaşık 500 metre sonra dengesini kaybederek bisikletten düşünce yakalandı.

"Daha önce 10 bin lira ceza yazdınız, o yüzden kaçtım"

GBT sorgusu yapılan şüphelinin üst aramasında uyuşturucu madde ve yanında elektrikli testere ele geçirildi. Ekiplere, "Daha önce 10 bin lira ceza yazdınız, o yüzden kaçtım" diyen Yalçın Ü. gözaltına alındı. Yalçın Ü.'ye ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve maske kuralına uymadığı için 4 bin 50 TL ceza kesildi.