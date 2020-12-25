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Malatya'da yolda yürürken neye uğradığını şaşırdı! Kurşunun hedefi oldu

MALATYA'da bir kişi, seyir halindeki otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı.

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Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Dabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bebek Sokak içerisinde bir arkadaşı ile sohbet eden B.G.'ye (32), bölgeye gelen bir araç içerisinde tabanca ile ateş açıldı.
Açılan ateş sonucunda bacağına isabet alan B.G. özel bir araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli şahıs araçla uzaklaştı. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edilirken, ekipler olayın gerçekleştiği sokakta çalışma yaptı. Çevredeki iş yerleri kamera kayıtlarını inceleyen ekipler olaya karışan arıcı tespit ederken şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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