Erman Toroğlu: Fatih Terim'e en az 8-9 maç ceza verilmeliydi

Erman Toroğlu, PFDK'nın Fatih Terim'e verdiği 5 maçlık ceza için ''Bedava. En az 8-9 maç ceza verilmeliydi. Şimdi Tahkim Kurulu'na gider ve 3 maça indirilir." dedi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 resmi müsabakadan men cezası verdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun, teknik direktörümüz Fatih Terim'e verdiği beş maçlık ceza hakkaniyet ölçülerine uygun değildir" denildi.

''En az 8-9 maç ceza verilmeliydi''

Erman Toroğlu, Fatih Terim'in aldığı cezanın az olduğunu belirtirken "Fatih Terim'e verilen ceza çok az. Bedava. En az 8-9 maç ceza verilmeliydi. Şimdi Tahkim Kurulu'na gider ve 3 maça indirilir." şeklinde konuştu.

''Ben raporların değiştiğini yıllardır görüyorum''

Fatih Terim'in cezasını yorumlayan Rıdvan Dilmen, şu ifadeleri kullandı; ''Fatih hoca 3 farklı ceza aldı. Temsilci, Fatih Hoca'nın "ciddiyetsiz" dediğini söylemiş. Bu ciddiyetsiz lafına 2 maç ceza mı verilir Allah aşkına? Galatasaray o zaman yüzde 100 haklı. Fatih Hoca'ya diyelim ki 5 maç ceza az, 10 vermeniz lazımdı; 1 dakika derler, Ahmet Bey'e 15 gün verdiniz derler. Ben raporların değiştiğini yıllardır görüyorum. Bu herhangi bir takım hikayesi değil. Bu hangi hukuka sığar?"

Fatih Terim ne demişti? Fatih Karagümrük - Galatasaray maçında kırmızı kart gördükten sonra hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na ''Sen ancak bekçi olursun. Futbolu bilmiyorsun. Akşam, 'Fatih hocayı attım' diye herkese anlat. Terbiyesiz, ahlaksız. Maçı katlettin. Onların da hakkını yiyorsun.'' şeklinde hakaretler savurmuştu.

Maç sonu sahaya inmişti

Tribüne gönderilen Terim, maçın ardından ise sahaya indi. Ancak Futbol Disiplin Talimatı gereği sahaya ve yedek kulübesine inmesi yasak olan tecrübeli teknik adam kendisini büyük bir riske atmıştı.

Fatih Terim'in ligde cezalı olduğu maçlar:

Trabzonspor (D)

Antalyaspor

Konyaspor (D)

Gençlerbirliği

Malatya maçıyla dönecek

Fatih Terim'in cezası 9 Ocak'taki Gençlerbirliği maçıyla dolacak. Terim, kupada Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte takımının başında yer alacak. Sonraki maçta ise sarı kırmızılılar derbide Beşiktaş ile karşılaşacak.

Savunma talebi

Öte yandan PFDK tarafından 5 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Tahkim Kurulu'ndan duruşmalı savunma talebinde bulunacak.