Ankaragücü Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü'ne konuk oldu. Kartal, Domagoj Vida'nın golüyle karşılaşmayı 1-0 kazandı ve İstanbul'a 3 puanla döndü. Bu sonuçla birlikte son 6 maçının 5'inde galibiyet elde Sergen Yalçın'ın ekibi, puanını 25'e çıkardı. Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.

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Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'ndaki mücadeleye iyi başlayan taraf ev sahibi takım oldu. Üst üste net fırsatlar yakalayan sarı-lacivertliler son vuruşlarda yetersiz kalınca gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıda her iki takım da öne geçmenin yollarını ararken eşitliği bozan Beşiktaş oldu. 61. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Rachid Ghezzal'ın ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Domagoj Vida, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Bu haftayı da boş geçmeyen Hırvat yıldız, üst üste ikinci maçında gol atmayı başardı.

Kalan bölümde skor üstünlüğünü korumayı başaran siyah-beyazlılar, başkentte tek golle kazandı. Bu sonuçla Sergen Yalçın'ın öğrencileri üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Son 3 haftada 7 puan toplayan Ankaragücü ise sezonun 8. yenilgisini aldı.