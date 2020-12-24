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HABER /  DÜNYA

Avrupa Birliği ve İngiltere tüm dünyanın merakla beklediği Brexit kararını açıkladı

Anadolu Ajansı

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere, Brexit sonrası ticari ilişkileri belirleyecek anlaşma müzakerelerinde uzlaşı sağladı.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de İngiltere ile yapılan müzakerelere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Müzakerelerin çok zorlu geçtiğini ve anlaşma için ciddi mücadele ettiklerini belirten Von der Leyen, "Sonunda bir anlaşma sağladık. Uzun ve dönemeçli bir yoldu ama iyi bir uzlaşı sağladık. Bu, adil ve dengeli bir anlaşma. İki taraf için de doğru ve sorumlu olan olan buydu" diye konuştu.

Von der Leyen, anlaşmanın hem AB hem de İngiltere'nin çıkarına olduğuna dikkati çekerek, "Sonunda Brexit'i geride bırakıp yolumuza devam edebileceğiz" ifadesini kullandı.

Anlaşmanın bu aşamadan sonra İngiliz parlamentosu, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanması gerekiyor.

AB ile İngiltere, daha önce belirlenen son süre dolmasına rağmen karşılıklı olarak heyetlerine müzakereleri sürdürme talimatı vermişti.
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