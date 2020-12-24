Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki zaferinin en önemli etkenlerinden gösterilen Türk İHA'ları dünyanın gündeminden düşmüyor. Bir ülke daha Türkiye'nin ürettiği İHA'lardan istedi. Türkiye'den 5 firma da bu talebe hemen karşılık verdi.

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Türk İHA'ları gündemden düşmüyor. Birçok ülke, Türk İHA'larının marifet ve kabiliyetlerinden bahsederken siparişler de gelmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yılın son günlerinde Tunus'a önemli ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, "Başkanlığımız koordinasyonunda 5 firmamız toplam 150 milyon dolar tutarında ihracata imza attı" ifadesini kullandı.

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, video konferans üzerinden Tunus ile Savunma Sanayii İşbirliği Toplantısı gerçekleştirdiklerini bildirdi. Savunma sanayisinin yılın son günlerinde Tunus'a önemli bir ihracat yaptığına dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Başkanlığımız koordinasyonunda 5 firmamız toplam 150 milyon dolar tutarında ihracata imza attı. TUSAŞ'ın ANKA-S İHA'ları, BMC'nin Kirpi ve Nurol Makina'nın Ejder Yalçın zırhlı araçları, Katmerciler'in tanker ve tank gibi çeşitli araçları, ASELSAN'ın elektro-optik sistemleri Tunus güvenlik güçlerinin hizmetinde olacak."

ABD ve İsrail SİHA'larından daha etkili Daha önce de bir makalede Bayraktar TB-2'lerin başarısından övgüyle bahsedilmişti. Türk yapımı SİHA'ların daha önce Suriye, Irak ve Libya'da da etkili kullanıldığı belirtilmişti. Bayraktar TB-2'lerin ABD veya İsrail yapımı SİHA'lardan çok daha etkili olduğunun altı çizildi. Dünyaca ünlü The Economist dergisi, Karabağ cephesinde Türk SİHA'larının etkili olacağı öngörüsünde bulunmuştu. İngiliz yayın kuruluşu BBC ise TB-2'lerden, "İHA piyasasının yıldızı" olarak bahsetmişti. Rus ve Japon basınında da Türk SİHA'ları geniş yer bulmuştu.

Öte yandan; Baykar Savunma'nın Twitter'dan paylaştığı fotoğrafta yer alan detay, yeni bir dönemin de habercisi. Bayraktar TB2'ye ilk kez SATCOM takıldığını ifade eden uzmanlar, uydudan kontrollü bir SİHA'nın ne anlama geldiğini anlatmıştı. Türkiye'nin son yıllarda sadece en önemli vuruş güçlerinden biri olmakla kalmayıp en değerli ihraç ürünlerinden biri haline gelen yerli ve milli SİHA’lar geliştirilmeye devam ediyor.

TB2'de farklı bir anten kullanıldı

Savunma Analisti Hakan Kılıç, Baykar Savunma'nın Bayraktar TB2 SİHA'sına SATCOM yani uydu anteni takılmasını değerlendirdi. Gelecek dönemde TB2'lerin de tıpkı TUSAŞ ANKA-S gibi uydudan kontrol edileceğini anlatan Kılıç'a göre bu durum menzil kısıtlamasının sadece havada kalış süresi yani yakıt miktarı ile sınırlı oluğu anlamına geliyor.

"Diğer bir deyişle 24 saat havada kalabilen TB2'nin SATCOM'lu versiyonu ile 10 saatten fazla uçuş mesafesi olan bir alana gidip geri dönebilir" bilgisini paylaşan Kılıç, sistemin teknik açıdan nasıl işleyeceği konusuna da açıklık getirdi:

"İHA'larda iki ayrı iletişim frekansı oluyor. Bunlardan biri platformun uçuş sırasındaki kontrolünü sağlıyor, diğeri ise kameradan elde edilen görüntülerin merkeze aktarımında rol oynuyor. TB2'de bildiğim kadarı ile ANKA-S'dekinden farklı bir uydu anteni kullanıldı. Ancak ikisi de aynı görevi görüyor. Sonuçta TURKSAT 4B uydusunun kapsama alını içerisinde TB2 de operasyonel olarak kullanılacak."