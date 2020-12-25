Konyaspor konuk olduğu Kayserispor'u 90+8'de yıktı

Konyaspor konuk ettiği Kayserispor'u 2-1 yendi. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 89'da Uğur Demirok (P) ve 90+8'de Jevtovic attı. Kayserispor'un golünü ilk yarının uzatma dakikalarında Henrique (P) kaydetti. Kayserispor'da Lennon, 64'te çift sarı karttan atıldı. Bu galibiyetin ardından puanını 18'e yükselten Konyaspor, 10. sıraya yerleşirken; Kayserispor ise 10 puanla kendisine 19. sırada yer buldu.

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8. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Lennon'un pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Campanharo'nun sert vuruşunda kaleci Sehic meşin yuvarlağı çeldi.

29. dakikada Campanharo'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

37. dakikada sağ taraftan Campanharo'nun kullandığı kornerde altıpas üzerinde oluşan karambolde Pedro Henrique'nin kafasından seken top direkten döndü.

44. dakikada Campanharo'nun kullandığı kornerde top son olarak Sapunaru'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Sehic son anda topa müdahale etti ve gole izin vermedi.

45+1. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Lennon'un ortasında ön direğe doğru hareketlenen Kvrzic, Jevtovic ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Pedro Henrique topu ağlarla buluşturdu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

57. dakikada sağ çaprazdan Kvrzic'in sert vuruşunda kaleci Sehic son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

65. dakikada Lennon, ceza sahasında rakibiyle girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi pozisyonu aldatmaya yönelik hareket olarak değerlendirerek Lennon'a sarı kart gösterdi. 54'üncü dakikadan bir sarı kartı daha bulunan Lennon kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

67. dakikada Skubic'in sağ kanattan ortasında ön direğe koşu yapan Jevtovic'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

76. dakikada ceza sahasında topla buluşan Jevtovic'in vuruşunda kaleci Sehic'ten seken top Shengelia'nın önünde kaldı. Shengelia'nın altıpas içerisinde uygun pozisyonda yaptığı vuruşta top kale çizgisine paralel taca gitti.

85. dakikada Jevtovic'in ceza sahasına ortasında arka direğe hareketlenen Hadziahmetovic, kaleci İsmail Çipe ile girdiği mücadelede yerde kaldı. İlk anda oyunu devam ettiren maçın hakemi Ali Palabıyık, VAR sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu ekrandan inceleyerek penaltı kararı verdi.

87'nci dakikada penaltıyı kullanan Uğur Demirok, meşin yuvarlağı İsmail Çipe'nin sağından filelerle buluşturdu: 1-1

90+8. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. İlhan Parlak'ın kaptırdığı topta hızlı gelişen Konyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Guilherme'nin ceza sahasına ortasında ön direğe koşu yapan Jevtovic'in tek vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kayserispor: 1 - 1 :Konyaspor

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Çimen, Samet Çiçek

Kayserispor: İsmail Çipe, Miguel Lopes (Dk. 64 Muğdat Çelik), Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic, Attamah (Dk. 80 Oğuzhan Çapar), Lennon, Campanharo, Pedro Henrique (Dk. 78 İlhan Parlak), Kanga (Dk. 89 İlhan Depe)

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Adil Demirbağ (Dk. 69 Oğuz Kağan Güçtekin), Guilherme, Abdülkerim Bardakcı, Jevtovic, Milosevic, Daci (Dk. 85 Uğur Demirok), Shengelia, Hadziahmetovic

Goller: Dk. 45+1 Pedro Henrique (P) (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 87 Uğur Demirok (P), Dk. 90+8 Jevtovic (İttifak Holding Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 65 Lennon (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Ahmet Çalık, Dk. 45+1 Jevtovic ve İsmail Kartal (Teknik direktör) (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 51 Pedro Henrique, Dk. 75 Kvrzic, Dk. 86 İsmail Çipe, Dk. 90+8 Aziz Eraltay (Hes Kablo Kayserispor)