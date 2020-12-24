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Hakkari'de şarampole yuvarlanan otomobilde 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı

HAKKARİ'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı. Yaralıyı kurtarma çabalarına sağlık ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da dahil oldu. Hastanede tedavi altına alınan Yalçın Dara'nın da ağır yaralı olduğu öğrenildi.

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Kaza, öğle saatlerinde Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü Dereiçi mezrası yakınlarında meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu bölgede, Murat Dara yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi ile yoldan geçenler, şarampole yuvarlanan otomobilin içindeki Murat Dara ve Yalçın Dara'yı kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü Murat Dara'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yanındaki ağır yaralı Yalçın Dara ise yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülmek üzere karlı bölgeden yola çıkarıldı. Çevredekiler ve sağlık ekiplerinin yoğun çabasıyla yola çıkarıldıktan sonra Yalçın Dara, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Murat Dara'nın cansız bedeni de yine aynı ekibin çabasıyla araçtan çıkarılıp, morga götürüldü. 

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