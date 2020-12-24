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Fetullah Gülen'in kuzenine 6 yıl 3 ay hapis cezası

FETÖ/PDY'nin firari elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni avukat Ferdane Nur Avcı, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı davada, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Ankara 21'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuksuz sanık Ferdane Nur Avcı ile avukatı katıldı.

"Terör örgütüne üye değilim"

Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan sanık Avcı, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Hayatımda silah dahi görmedim, hiçbir terör örgütüne üye değilim" dedi.

Tanık ifadelerinin de somut delillere dayanmadığını ileri süren Avcı, beraatini talep etti.

Sanık ve avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Avcı'ya, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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