BIST 1.431
DOLAR 7,57
EURO 9,24
ALTIN 456,37
HABER /  EKONOMİ

Oppo'dan Türkiye'ye yapacağı yatırıma ilişkin açıklama!

Türkiye pazarında 2018 yılından itibaren yer alan Oppo, yatırım planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şirket yetkilileri Oppo'nun Türkiye'deki yatırım planları için, “Akıllı telefon pazarında dünya çapında 40'tan fazla ülkede başarılı bir geçmişi ve güçlü hedefleri bulunan, lider akıllı telefon üreticisi Oppo, Türkiye'deki büyümesine paralel olarak bölgeye yatırım yapma kararı almıştır” açıklamasını yaptı.

Abone ol

Çinli akıllı telefon markası Oppo’dan Türkiye’de yatırım planlarıyla ilgili ilk resmi açıklama geldi. Türkiye’de üretim kararı aldığını duyurduğu Oppo’dan yapılan açıklamada, “Akıllı telefon pazarında dünya çapında 40'tan fazla ülkede başarılı bir geçmişi ve güçlü hedefleri bulunan, lider akıllı telefon üreticisi Oppo, Türkiye'deki büyümesine paralel olarak bölgeye yatırım yapma kararı almıştır” denildi.

Bakanlıklara olumlu destekleri için teşekkür

Açıklamada, Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou'nun, yatırım kararı ile ilgili şu değerlendirmesine de yer verildi: "Oppo, yerli topluma vermiş olduğu sözün bir parçası olarak bir süredir Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmayı düşünüyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle olumlu görüşmeler yaptıktan sonra, yatırım kararımızla ilgili yakında sizlerle daha fazla bilgi paylaşmayı umuyoruz. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'na da gösterdikleri çaba ve olumlu destekleri için teşekkür ederiz."

ÖNCEKİ HABERLER
Noel Bayramı nedir ne zaman başlar Yılbaşı mı demek?
Selahattin Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na destek verdi: Türkiye 5’li çeteden büyüktür
Aralık ayında hangi günler Hacamat yapılır?
YPG/PKK'lı teröristler Tel Abyadlı sivilleri evlerine patlayıcı tuzaklayarak öldürdü
Serhat Doğramacı nereli ailesi ve nişanlısı kimdir?
Altın yatırımı düşünenler dikkat! İslam Memiş tarih vererek uyardı: Altın sürpriz yapabilir
Çankırı'da başkandan alkışlanacak hareket! Makam aracını vatandaşlara tahsis etti
Merkez Bankası faizi artırdı! Faizleri yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltti
Burcu Bakır kaç yaşında Masterchef Serhat'ın nişanlısı kimdir?
Faiz artırımı iyi mi oldu kötü mü? Ekonomi profesörü Özgür Demirtaş tebrik etti
Yorumlar