Noel Bayramı nedir ne zaman başlar Yılbaşı mı demek?

Hristiyanların bayramı olan Noel Bayramı nedir, ne zaman kutlanır ve yılbaşı ile farkı nedir araştırmaları başladı. Her yıl 25 Aralık'ta kutlanan Noel Bayramı yanı Christmas başladı. Hz. İsa'nın doğumu olan Noel bayramı Kutsal Doğuş olarak da adlandırılır. Peki hristiyan bayramı olan Noel Bayramı adetleri neler?

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Hristiyanların bayramı olan ve Hz. İsa'nın doğumunun hatırlatıldığı Noel Bayramı diğer adıyla Christmas başladı. Her yıl 25 Aralık'ta kutlanan Noel Bayramı ülkemizde de merak konusu oldu. Peki Christmas nedir, noel bayramı nasıl kutlanır, Noel baba gerçek midir?

Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde kutlanan, İsa'nın doğumunun hatırlatıldığı Hristiyan bayramıdır. Christmas da denilen Noel, Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu olarak da bilinir. Kutlandığı ülkelerde bayram olarak bilinen Noel, nüfusunun çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu birçok ülkede resmi tatildir.

Noel ile yılbaşı aynı şey mi?

Noel Bayramı sık sık yılbaşı ile karıştırılıyor ancak ikisi aynı şey değil. Noel, İsa Peygamber'in doğum gününün kutlandığı Hristiyanlara özgü bir bayram. Yılbaşı ise belli bir dinin bayramı değil, birçok ülkede bir yılın bitip, diğerinin başlamasının kutlandığı geceye verilen ad. Noel 25 Aralık’ta kutlanırken; yılbaşı 31 Aralık gecesi kutlanıyor.

Noel Gelenekleri Neler?

Dünyadaki Noel gelenekleri çeşitlidir, ancak kutlamalar genellikle ışık, kırmızı- yeşil renkler ve umut temalarını içerir. Noel öncesinde evlere ve kamuya açık yerlere kurulan çam ağaçları süsleniyor ve sokaklar ışıklandırılıyor. Öğlen aile yemeği yeniliyor ve geleneksel bir Noel yemeği menüsünde genellikle hindi ile yapılan yemekler yer alıyor. Evlerde süslenen çam ağaçlarının çevresine hediyeler bırakılıyor.

Noel Bayramı Tarihçesi?

20. yüzyılın başlarından itibaren Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan,[ dinî motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır. Bu seküler Noel versiyonunda mitolojik figür Noel Baba temel bir rol oynar.Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık'ta kutlanır. Kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar ve bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam eder. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak'ı Noel olarak kutlarlar. Hristiyanların çoğunlukta olduğu ülkelerde pratik olarak Noel tatili yılbaşı tatiliyle birleştirilir.

Bazı Ortodoks kiliselerinin Noel'i Jülyen takvimine göre kutlamasının nedeni, miladi (Gregoryen) takvimin Katolik Papa XIII. Gregory tarafından düzenlettirilmiş olmasıdır. Bununla birlikte bazı Ortodoks kiliseleri miladi takvime dönüşüm yapmış ve 25 Aralık'ta kutlamaya başlamıştır

Noel Baba kimdir:

Noel Baba, Noel arifesini Noel'e bağlayan gece evlere gizlice girerek çocuklara hediye bıraktığına inanılan efsanevi kişi

Elfleri ile birlikte çocuklar için oyuncaklar yapar. Çocuklar kendisine mektupla Noel için hangi hediyeyi istediklerini bildirir. Noel Baba da ren geyiklerinin çektiği uçan kızağını hediyelerle doldurur ve evlere bacalardan girerek herkesin hediyesini dağıtır. Bu arada çocuklar tarafından kendisi ve geyikleri için bırakılan süt, kurabiye, havuç gibi yiyecek ve içecekleri.

Noel Baba günümüzde kır saçlı, uzun kır sakallı, sevimli, koca göbekli, tonton birisi olarak resmedilir. Beyaz tüyleri olan kırmızı bir cübbe giyer ve aynı malzemeden bir kukuleta takar. Evinin yeri ülkelerin geleneklerine göre değişiklik gösterir: Kuzey Kutbu, Finlandiya'daki Korvatunturi, İsveç'teki Dalecarlia veya Grönland bunlardan bazılarıdır. Bazı ülkelerde Noel Baba grottoları kurulur ve çocuklar Noel Baba kılığındaki oyuncuların dizlerine oturarak hediye olarak ne istediklerini söyler.

25 Aralık Noel kutlama mesajları

Önümüzdeki yıl ve her zaman iyi sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Yeni Yılınız mutlu olsun!



Bu yıl senin yılın olacak, buna inanıyorum. Başta sağlık, mutluluk ve huzur, nice başarılar hep seninle olsun. Yeni

yılın kutlu olsun!



Yeni yılın sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Neşe dolu yıllar!



Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!



Nerede yaşam varsa, orada umut da vardır. Yeni yılda tüm umutlar ve başarılar seninle olsun. Mutlu yıllar...



Yeni yıla nasıl girersen öyle geçermiş diyorlar. Ben de yeni yıla seni gülümseterek başlamak istedim. :) Yüzünden gülücükler hiç eksik olmasın.



Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!