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Altın yatırımı düşünenler dikkat! İslam Memiş tarih vererek uyardı: Altın sürpriz yapabilir

Ünlü yatırım uzmanı İslam Memiş, altın yatırımı düşünen vatandaşlar için kritik önemde uyarılarda bulundu. Altının yeni yıldaki serüvenine ilişkin tahminler yapan Memiş, altının yatırımcısına önümüzdeki yıl sürpriz yaşatabileceği söyledi. Memiş, '2021'de altın fiyatlarında agresif yükselişler beklemiyoruz' dedi.

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Merkez Bankası'nın 2 puanlık faiz artırımı kararı sonra düşüşe geçen altının geleceği tam bir muammaya dönüştü. Altın bir aşağı bir yukarı seyriyle yatırımcısının kafasını bulandırıyor. Güvenli liman diye tabir edilen altın yatırımının 'eski hikayesi kalmadı' yönünde yorumlar da yapılıyor. 

Peki yeni yılda altın fiyatlarında yön ne olacak? Bu dönemde altın alınmalı mı, satılmalı mı? İşte Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’in değerlendirmesi;

Bu süreçte altının gram fiyatının 540 TL’den 440 TL’ye kadar gerilediğini bu günlerde ise 450-460 TL bandında dengelendiğini görüyoruz.  Özellikle vaka sayılarındaki artışlar, küresel ekonomilerdeki büyümeye dair endişeleri tekrar gündeme getiriyor, bu da emtia fiyatlarını olumlu yönde destekleyen faktörler olduğu için uluslararası piyasalarda altının ons fiyatının 2020 dolar seviyelerine çıkmasına neden olabilir.

Yani tekrardan 2000 dolar seviyesinin üzerinde bir altın fiyatı görebiliriz buda içeride gram altının hızlı bir şekilde 480 TL seviyesinin üzerine ataklar yapmasına neden olabilir. Bundan dolayı vatandaşlar bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirebilir ama burada bir uyarıda bulunmak gerekiyor.

'Kredi kullanarak yada borç alarak yatırım yapılmamalı'

Biz vatandaşlarımıza şunu tavsiye ediyoruz altın, gümüş gibi emtialar uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Bankadan kredi kullanarak yada borç alarak yatırım yapılmamalıdır. Birikim ve tasarruflarınızla uzun vadeli emtia alımı yapmalıdırlar.

'2021'de altında agresif yükselişler beklemiyoruz'

2021 yılında altın fiyatlarında bu kadar agresif yükselişler beklemiyoruz. 2021 yılının 2. Çeyreğinden sonra altın fiyatlarında ve gümüşte bir gerileme bekliyoruz.

2020 yılında gümüş altını tahtından eden çok değerli bir emtia oldu. 2021 yılında da altına kıyasla gümüşün daha iyi bir getiri sağlayacağına inanıyorum.

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