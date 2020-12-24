Uğur Şahin ve Özlem Türeci Axel Springer Ödülü'nün sahibi oldu

Koronavirüs aşısını bulan Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci, 'Yılın Kişisi' seçilmelerinin ardından bir ödüle daha layık görüldü. Daha önce Elon Musk gibi isimlere verilen 'Axel Springer Ödülü' bu yıl Türk çifte verildi.

Abone ol

ABD merkezli Pfizer ile birlikte koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'in kurucu ortakları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, dünyanın dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Almanya merkezli basım şirketi Axel Springer, daha önce Mark Zuckerberg, Sir Tim Berners-Lee, Elon Musk ve Jeff Bezos gibi isimlerin aldığı ödülü bu yıl Şahin-Türeci çiftine verdi.

Springer'den yapılan açıklamada, Türk çift için "Kanser araştırmalarındaki başarıları hayat kurtarmaya yardımcı olabilir. Sadece bu değil, Özlem Türeci ve Uğur Şahin koronavirüse karşı aşılarıyla umut oluyor." denildi. Türeci ve Şahin'in, hayat kurtarıcı çalışmasından dolayı ödüle layık görüldüğü bildirildi.

"Daha iyi rol model olamaz"

Axel Springer CEO'su Mathias Döpfner, "Axel Springer Ödülü, eylemleriyle başkalarını daha girişimci, daha yenilikçi olmaya ve sosyal sorumluluk üstlenmeye teşvik eden rol modellerini onurlandırmayı amaçlıyor. 2021 yılı için Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den daha iyi rol model örneği olamaz." dedi.

Türk bilim insanlarının aşı çalışmalarına değinen Axel Springer'in açıklamasında, "Damar içinden uygulanabilen mRNA bazlı bir tedavi geliştirmeyi başardılar. Böylelikle kanser araştırmaları alanında bir atılım gerçekleştirildi. Bu yöntem, koronavirüse karşı aşının temelini oluşturuyor." ifadelerine yer verildi.

Rekor sürede geliştirdiler

Koronavirüs aşısının Türeci ve Şahin tarafından rekor bir sürede geliştirildiğine de dikkat çekildi. Aşının, pandemiyi kontrol altına alabilmek için dünya genelinde dağıtıma hazır hale getirildiği aktarıldı.

Financial Times gazetesi, geçtiğimiz günlerde 'Yılın Kişisi' olarak koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi seçmişti.