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TBMM'de ilginç tabutlu basın toplantısı! koronavirüse dikkat çekmek için yaptı

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, kentteki koronavirüs vaka sayısındaki artışa ve yüksek ölüm oranlarına dikkat çekmek için TBMM’de tabutlu basın toplantısı düzenledi.

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CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, mecliste tabutlu basın toplantısı yaptı. Topal, basın toplantısında “gençlerimiz tabuta giriyor, Hatay halkına hükümetin borcu var” dedi.

Hatay’daki hastane kısıtlılığına dikkat çeken Topal, “Defne ilçemizde hastane yok, Arsuzda hastane yok. Vatandaşımız İskenderuna gidiyor. Belen de öyle. Fayasta hastane yok. Oradakiler de İskenderuna gidiyor. İskenderun’da Hatay’da yeterince doktor yok” ifadelerini kullandı.

Topal, basın toplantısını elindeki tabutu kaldırıp “Hatay ölmesin, Hatay yaşasın” diyerek sonlandırdı.

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