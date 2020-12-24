Altın ve dolar 2021'de ne olur? Dolar ve altın uzmanı Murat Özsoy açıkladı

Koronavirüs salgını ile fırlayan altın fiyatları 2021 yılında ne kadar olacak? Aşı bulunduktan sonra altın fiyatları düşüşe geçmişti peki yeni yılda bu sürer mi? Altın ve piyasa uzmanları 2021 tahminlerini açıkladılar.

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Altın fiyatları yeni tür koronavirüsten sonra nasıl bir yol izleyecek araştırılırken uzmanlardan güncel altın tahminleri gelmeye devam ediyor. Mutasyona uğrayan koronavirüsün yeni türünün birçok ülkede görülmesi, riskli varlıklara yönelen vatandaşı tekrar güvenli limana yönlendirdi. Geçtiğimiz üç haftayı kazançla kapatan yatırımcıların, altın fiyatlarının yeni haftaya dikey yönde başlamasıyla yüzü güldü.

Peki 2021 yılında altın fiyatları ve dolar ne kadar olacak? Çinli broker şirketi Huatai Futures ve Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy tahminlerini açıkladı.

Çinli broker şirketi Huatai Futures yaptığı açıklamada koronavirüsten kaynaklanan tedbirler ve mali teşvik paketi gelişmelerinin ardından borsadan çıkışların azalacağını belirterek; "Faiz oranlarının küresel olarak düşük olması ve sert gelen parasal genişleme politikaları kolay kolay değişmeyecek. Mali teşvik paketine karşı olumlu beklentiler ile birlikte altına dayalı Borsa yatırım fonlarından çıkışlar yavaşlayacaktır ve piyasalar altını yeniden sevecektir." dedi.



Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy geçtiğimiz hafta yapılan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına değinerek, toplantı sonucunda dolar endeksinin 90'ın altında kalması ile altının ons fiyatının da 1.880 dolara kadar inmesinin nedenini aktardı. İngiltere'de açıklanan yeni tür koronavirüse değinen Özsoy salgının olumsuz etkilerini gözlemlediklerini belirterek, " Gördüğümüz durum, ons altının 1.880 dolar seviyesinden hızlı bir yükseliş ile 1.890’lı seviyeleri test etmesi ve ardından 1.900 doları geçmesi oldu. Aynı anda dolar endeksinin yeniden 90 üzerine toparlaması ile yeni haftaya başlarken saatlik analizde ons altın ve dolar endeksi arasında pozitif bir korelasyon ortaya çıktığını görüyoruz." dedi.

Altında 1900 dolar kritik önemde

Özsoy açıklamasında ons altın için 1.900 dolar seviyesinin önemli bir direnç noktası olduğunu vurgulayarak, bu direnç noktası geçilirse eğer ons altın için 1.930 dolar ihtimali olabileceğini vurguladı. Bu durumun kademeli olarak gerçekleşeceğini aktaran Özsoy, "Bu ihtimalleri eğer hafta ortasına kadar görmez isek haftanın geri kalanında noel tatilinden ötürü piyasaların kapalı olması nedeniyle sert dalgalanmalar olmayabilir.Dolayısıyla bugünün devamı ve salı günü açılışlarını yakın takip edilmesini öneriyorum. Hafta kapanışı 1.900 dolar üzerinden olursa önümüzdeki haftaya ilişkin bir ralliye hazırlıklı olmakta fayda var diye düşünüyorum." dedi.

Dolar 2021'de ne olur?

90'ın üstüne çıkan dolar endeksi ile ons altındaki yukarı doğru hareketin önemli fırsatlar olduğunu değerlendiren Özsoy, dolar/TL kurunun 7.72 direncini aşmasıyla birlikte önemli sonuçlar doğurabileceğini paylaştı. Doların 2021 yılına 7.90'ın altında gireceğini öngören Özsoy, "Şu andaki seviyelerinden tepki alımları neticesinde bu hafta içerisinde birtakım yükselme beklentilerim var. Bu durum gerçekleşirse de ons altındaki yükseliş eşliğinde gram altın fiyatının 482 TL seviyesine hareketini de gözlemlememiz yüksek ihtimal." dedi.