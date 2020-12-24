Emir Medina kimdir kaç yaşında Cemre Kemer'in eşi ne iş yapıyor?

Bir dönem fırtınalar estiren grup Hepsi'nin bir üyesi olan Cemre Kemer uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Emir Medina ile aile arasında sade bir nikahta evlendi. Bu haberin ardından Cemre Kemer merak konusu oldu. Peki kimdir Cemre Kemer, kaç yaşında, kiminle evlendi, eşi kim?

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Hepsi grubunun sevilen üyesi Cemre Kemer'den evlilik müjdesi geldi. Bir dönem müzik piyasasında fırtınalar estiren Hepsi'nin dağılmasının ardından ekranldan uzak kalan 35 yaşındaki Cemre Kemer uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Emir Medina ile evlendi. Nikah töreni aile arasında sade bir kutlama ile oldu. Bu haberin ardından Cemre Kemer kimdir, aslen nereli kiminle evlendi, eşi kimdir araştırması başladı.

Hepsi grubu ile tanınan Cemre Kemer, uzun süredir aşk yaşadığı Emir Medina ile aile arasında gerçekleşen nikah töreniyle evlendi.

Cemre Kemer, 17 Şubat 1985 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babasının adı İslam Kemer'dir. Aynı zamanda menajerliğini de yapan annesinin adı Şebnem Özberk'dir. Cemre'nin annesi ile babası boşandıktan sonra annesi bekarlık soyadını almıştır. Dilan ve Sehle adlarında iki kız kardeşi vardır. Lütfü Banat İlkokulu ve Sedat Simavi İlkokulu'nda okudu. İlkokuldan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nde bale eğitimi de alarak aynı zamanda ortaokul ve liseyi burada bitirdi. Atatürk Kültür Merkezinde Çocuk Ve Gençlik Balesi gurubuyla sahneye konulan çeşitli çocuk bale oyunlarında değişik rollerde görev yaptı.



Şan ve piyano dersleri almış olan Cemre Kemer, çeşitli müzik kliplerinde oyuncu olarak yer aldı ve reklamlarda oynadı. İsmail YK'nın klibinde rol aldı. Trafikte 1 dakika gibi reklamlarda oynadı.

Onu nazardan koruduğuna inandığı mavi rengi çok sevmekte olan Cemre Kemer, patlıcan ve portakalı sevmiyormuş.

2005 yılında çocukluklarından beri tanıştıkları Eren Bakıcı, Gülçin Ergül, Yasemin Yürük ile birlikte "Hepsi" adlı müzik gurubu kurmuştur. Bu gurubun menajerliğini de Cemre'nin annesi yapmaktadır.

2006 yılında Pepsi sponsorluğunda Sezen Aksu ile Türkiye turnesine çıktı. Ardından Kenan Doğulu ile birlikte 40 derece partileri'ne katıldı.

2006 yılında "Kısık Ateşte 15 Dakika" sinema filminde Hepsi gurubu olarak filmde rol aldılar. Bu filmde Metin Akpınar, Haluk Bilginer, Ata Demirer, Özkan Uğur, Janset, Erhan Yazıcıoğlu, Eyşan Özhim, Cezmi Baskın, Ali Sunal, Aysun Kayacı, Hepsi, Lale Oraloğlu, Pamela Spence, Bülent Seyran gibi isinler oynamıştır.

13 Mayıs 2007 tarihinde Show Tv ekranlarında başlayan "Hepsi1" dizisinde başrollerde Cemre Kemer, Eren Bakıcı, Gülçin Ergül, Yasemin Yürük oynarken diğer rollerde Belma Canciğer de oynadı.

2009 yılında yönetmenliğini Mete Özgencil'in yaptığı "Kayıp Çocuklar Cenneti" adlı filmde Hepsi gurubu olarak Cemre Kemer, Yasemin Yürük, Gülçin Ergül, Eren Bakıcı'nın haricinde Mehmet Aslan, Saygın Soysal, Gökhan Keser de rol aldı. Ancak çekim aşamasında olan bazı sorunlar yüzünden film bitirilememiştir.

2013 yılında çekimleri Kuşadası'nda gerçekleştirilen Alman yapımı "Pinokyo" adlı filmin Türkçe dublaj kadrosunda Alp Kırşan ve Cemre Kemer yer aldı. 'Pinokyo' filminde Cemre Kemer 'Koko' karakterine sesiyle hayat verdi.

Cemre Kemer, 2015 yılında Emir Medina adında bir erkek arkadaşı vardır.