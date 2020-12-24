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Fatih portresine ‘sahte’ soruşturması! İmamoğlu 'trajikomik' sözleriyle açıkladı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından İngiltere'de düzenlenen müzayeden 6 milyon 500 bin liraya alınan 'Fatih' portresiyle ilgili soruşturma başlatıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tablo sahte diye soruşturma başlatılmış. Bizden cevaplar isteniyor. Bu da trajikomik, Fıkra gibi bir durum" değerlendirmesi yaptı.

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İmamoğlu, geçtiğimiz haziran ayında 6 milyon 500 bir liraya alınan 540 yıllık Fatih Sultan Mehmet tablosunun sahte olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kıskanılacak bir şey değil"

Bellini atölyesine ait olan Fatih Sultan Mehmet Han tablosuyla ilgili ‘sahte’ diye bir soruşturma düzeni başlatılmış. Bizden cevaplar isteniyor. Bu kıskanılacak bir şey değil. Tabloyu bütün Türk halkına, bütün güzel insanlarımıza kazandırdık. Garip bir muameleye tabi tutuldu arkadaşlarımız, cevaplar veriliyor. Bu da trajikomik, fıkra gibi bir durum.

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