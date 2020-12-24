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Son dakika Bakan Pekcan esnafa hibe desteği başvuruları için tarih açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, son dakika hükümetin pandemi nedeniyle devreye aldığı esnafa hibe desteği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan, 'Esnafa hibe desteği e-Devlet üzerinden yapılabilecek başvuruların ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlamasını öngörüyoruz." dedi.

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Son dakika haberine göre;  Bakan Pekcan, esnaf ve sanatkarlara sağlanacak hibe desteği ile ilgili bilgi verdi.

Bakan Pekcan: "e-Devlet üzerinden yapılabilecek başvuruların ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlamasını öngörüyoruz." dedi.

Google ile işbirliği

Pekcan, Google ile iş birliği kapsamında Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Projesi ile restoran ve kafelerin dijital dönüşümü için destek sunulacağını kaydetti.

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