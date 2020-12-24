BIST 1.417
DOLAR 7,65
EURO 9,33
ALTIN 462,02
HABER /  GÜNCEL

BİM açılış saati kaçta ne zaman kapanıyor?

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında haftaiçi ve haftasonu market saatlerinde yeni düzenleme getirildi. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre marketler haftaiçi saat 10.00 ile 20.00 arasında hizmer verecek. Peki BİM, A101, ŞOK ve Migros ne zaman saat kaçta açılıyor?

Abone ol

Yeni koronavirüs tedbirleri ve yasakları 81 ilde uygulanmaya devam ediyor. Vatandaşlar, yeni tedbirlerle birlikte çalışma saatleri değişen marketlerin ve bakkalların kaçta açılıp kaçta kapandığını merak ediyor. Marketler ve bakkallar kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Hafta içi A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri

Marketler saat kaçta açılıyor: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu kapalı olacak.

Genelgeyle alınan karar doğrultusunda diğer market ve alışveriş yapılan yerler gibi ŞOK, BİM ve A101'de saat 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Borsa yatırımcısını 2021’de neler bekliyor?
lısu Barajı'nda tam kapasiteyle elektrik üretimi başladı
2020 KPSS-Ortaöğretim sonuçları açıklandı
Mesut Özil: Rıdvan Dilmen'le birlikte oynamak isterdim
Ülke sayısı 7'ye çıktı! İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon virüse Singapur'da da rastlandı
Kadıköy'de gören bir daha baktı! Kimse anlam veremedi
CHP'nin 'çöpten ekmek topluyor' dediği Trabzonlu kadından sert tepki
Yeni ekonomik tedbirler paketi hayata geçti! Erdoğan imza attı
Galatasaray Aytaç Kara transferinde sona yaklaştı
3 aylar ne zaman giriyor 2021 başlangıcı Diyanet takvimi
Yorumlar