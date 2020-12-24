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Karaman'da bahçesindeki otları yakarken elbisesi tutuşan kadın öldü

KARAMAN'da bahçesindeki otları yaktığı sırada elbisesinin tutuşmasıyla alevlere kapılan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Merkez ilçeye bağlı Cerit köyünde meydana gelen olayda, 83 yaşındaki Elife Şahin evinin bahçesindeki otları yakmak isterken bir anda elbisesi tutuştu. Yaşlı kadının yandığını gören gelini, su dökerek kayınvalidesini tamamen yanmaktan kurtardı.

Ambulansla Karaman’daki bir hastaneye götürülen Şahin, buradan da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaşlı kadın yapılan müdahaleye rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Elife Şahin’in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşlı kadının oğlu Mustafa Şahin, “Annem bahçeye gidiyor. Otları yakarken elbisesi yanmaya başlıyor. Tutuşunca da kendisini söndüremiyor. Bizim biraderin hanımı da orada ateşin olduğunu görünce koşmuş, annem yanarken o söndürmüş. Bilgimiz bu kadar yani. Adana’ya getirdik. Adana’da da öldü. Buradan Karaman’a götüreceğiz” dedi.

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