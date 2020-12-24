Ülke sayısı 7'ye çıktı! İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon virüse Singapur'da da rastlandı

İNGİLTERE'de ortaya çıkmasıyla dünyayı yeni bir endişeye sürükleyen mutasyon koronavirüse son olarak Singapur'da da rastlandı. Böylece mutasyon virüsün görüldüğü ülke sayısı 7'ye yükseldi.

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"SARS-CoV-2 VUI 202012/01" olarak bilinen ve geçtiğimiz günlerde İngiltere'de ortaya çıkan yeni koronavirüs mutasyonuna Singapur'da da rastlandı. Uzmanlar yeni mutasyonun buradan diğer Asya ülkelerine yayılmasından endişe duymaya başladı.

Yeni mutasyon türünün Asya'ya sıçramasıyla ülkeler arasında Avrupa'daki gibi kısıtlamalar olup olmayacağı sorusu henüz cevaplanmış değil.

Bu ülkelerde de görülmüştü

Yeni mutasyona bugüne kadar Hollanda, Belçika, Güney Afrika, İtalya, Ukrayna, Avustralya ve son olarak Singapur'da rastlandı.

Danimarka'da 9, Avusturya ve Hollanda'da birer vaka

Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa'da görev yapan üst düzey isimlerinden Catherine Smallwood, Birleşik Krallık'ta görülen mutasyona uğramış aynı tür koronavirüse Danimarka'da dokuz vakada, Avusturya ve Hollanda'da ise birer vakada rastlandığını duyurdu. New York Times'ın haberine göre; Güney Afrika Cumhuriyeti de İngiltere'deki mutasyon geçiren virüsün görüldüğü ülkeler arasında yer alıyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı, İngiltere'den gelen bir hastada mutasyona uğramış koronavirüsün bulunduğunu açıkladı.

Öte yandan, İngiltere'nin ardından Güney Afrika Cumhuriyeti'nde de farklı bir koronavirüs mutasyonu saptandığı belirtildi. Güney Afrika medyasında yer alan haberlere göre, Güney Afrikalı bilim insanları, yeni koronavirüs mutasyonunun çok daha bulaşıcı olduğunu ve aynı İngiltere'deki gibi hızla yayıldığını belirtti.

Ukrayna’nın batısında bir erkek hastada İngiltere’de ortaya çıkan koronavirüsün mutasyona uğramış türünün tespit edildiği bildirildi. Ukrayna İngiltere ile uçuşları durdurmayacağını açıklamıştı.

DSÖ'den açıklama

DSÖ, yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayılan türünün şu ana kadar "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden, mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüsle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, daha hızlı yayılan koronavirüs türünün "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair bir kanıt olmadığı belirtildi.

Öte yandan birçok bilim insanı geliştirilen aşıların yeni mutasyona karşı etkili olduğunu belirtti.