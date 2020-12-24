Kabine toplantısı ne zaman 24 Aralık açıklama saat kaçta yapılacak?

Birçok vatandaşın yakından takip ettiği kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak araştırması başladı. Yeni koronavirüs yasakları, aşı ve sınavlar hakkında açıklama yapılması beklenen kabine toplantısı bugün saat 15.00'te başlayacak. Erdoğan'ın yeni açıklamaları ise saat 19.30 civarında yapması bekleniyor.

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Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak araştırması başladı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kabin toplantısı yapılacak. Yeni kısıtlamalar gelecek mi, Çin aşısı ne zaman gelecek ve okullarda eğitim ne zaman başlayacak, sınavlar yüz yüz yüze mi olacak soruları ise akıllarda. Kabine toplantısı bugun saat 15.00'te başlayacak. Erdoğan'ın ise kabine toplantısı sonrasında saat 19.30'da yeni açıklamalar yapması bekleniyor.

Yeni yasaklar gelecek mi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Kabine toplantısında koronavirüse ilişkin son bilgileri paylaşması beklenirken, yeni yıla sayılı günler kala Bilim Kurulu'nun da tavsiyesiyle alınması planlanan yeni tedbirlerin geleceği tahmin ediliyor.

14 Aralık'ta yapılan kabine toplantısı sonrasında hangi açıklamalar yapılmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Aralık'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası salgınla mücadele kapsamında 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması olacağını duyurdu.

Erdoğan esnafa da toplam 5 milyar lirayı bulan destek paketi açıkladı. Üç ay 500-750 lira kira desteği yapılacak. Esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, kuaför gibi birçok kesimin faydalanacağını belirten Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Elde edilen kazanımları güçlendirmek için sokağa çıkma sınırlaması, 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den, 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır. Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç, faaliyetlerini sürdürebilecektir.

Yıl sonuna kadar yüzde 20'den yüzde 10'a indirdiğimiz gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranı uygulama süresini 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz.

Yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını da 1 Haziran'a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam ediyoruz.

Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi ile pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır.

İşyeri kira olan esnafımıza yine 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız.