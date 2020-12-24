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Mansur Yavaş sözünü tuttu: Ankara'mızda internetsiz köy kalmadı

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Söz verdiğimiz gibi Ankaramızda Bine yakın köyümüzü ücretsiz internete kavuşturduk" açıklaması yaptı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi çocukların uzaktan eğitim aldığı ve interneti olmayan 914 köye ücretsiz internet erişimi sağlayan çalışmaların tamamlandığını duyurdu.

19 Kasım’da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla köylere 45 günde internet bağlantısı gerçekleştirecekleri sözünü veren Mansur Yavaş, bugün Twitter hesabından internet altyapısının tamamlandığını duyurdu.

Söz verdiğimiz gibi Ankara'mızda internetsiz köy kalmadı. Bine yakın köyümüzü ücretsiz internete kavuşturduk.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş 19 Kasım'da kırsal bölgelerde internet altyapısını 45 günde tamamlayacaklarının sözünü vermişti.

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