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Sayaç tamir ve ayar ücretleri belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı

Su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir, bakım ve ayar ücretleri yeniden belirlendi. Yeni ücretler 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, muayenesi sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep edilmeyecek. Ücret tarifesi, tamir ve ayar istasyonlarında kolayca görülebilecek bir yere asılacak.

Tarife kapsamında, su sayaçlarının ayar ve parça değişimi gerektirmeyen tamir ücreti anma debisine göre 16.9 lira ve 24 lira olacak.

Elektrik sayaçlarının parça değişimi gerektirmeyen tamir ücreti tek fazlı sayaçlar için 16.9 lira, üç fazlı sayaçlar için 19.7 lira olarak uygulanacak.

Gaz sayaçlarının parça değişimi gerektirmeyen tamir ücretleri de sınıfına göre 18.9 ile 564.3 lira arasında değişecek. Tebliğ, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.

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