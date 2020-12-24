AB’den 'Türkiye' kararı: 2022'ye kadar uzatıldı, 4.5 milyar TL verecekler

TÜRKİYE'deki sığınmacılara 485 milyon euro ek mali kaynak sağlayan Avrupa Birliği (AB), temel ihtiyaç ve eğitim desteğini 2022 yılının başına kadar uzatma kararı aldı.

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AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, tahsis edilen ek 485 milyon euroluk (4.5 milyar TL) mali kaynakla, Acil Sosyal Güvenlik Ağı (ESSN) ile Eğitim için Şartlı Nakit Transferi (CCTE) adlı insani yardım programlarının desteklenmeye devam edileceği belirtildi.

Temel ihtiyaç ve eğitim desteği

Bir sosyal yardım programı olan ESSN kapsamında, 1 milyon 800 bin sığınmacıya aylık nakit transferi yapılıyor, gıda gibi günlük temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri sağlanıyor. AB'nin mali desteğini sürdürme kararı almaması durumunda bu program Mart 2021'de sona erecekti.

İlave destek kararıyla bu proje Mart 2022'ye kadar devam edebilecek.

DW Türkçe’nin aktardığına göre Kızılay'ın, Kızılhaç ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile birlikte hayata geçirdiği CCTE programı sayesinde ise yaklaşık 700 bin çocuk eğitimine devam edebiliyor. Bu projenin AB'nin bugüne kadar desteklediği en büyük eğitim projesi olduğu belirtiliyor. AB desteğini uzatma kararı almasaydı, bu program Ocak 2021'de durma noktasına gelecekti.

Kaynak, projelere veriliyor

Türkiye'deki sığınmacılara ilave 485 milyon euroluk mali kaynak tahsis edilmesine AB üyesi ülkeler ile Avrupa Parlamentosu Temmuz ayında onay vermişti. Sağlanan mali kaynak projeleri uygulayan hükümet dışı kuruluşlara ve uluslararası yardım kuruluşlarına tahsis ediliyor.

AB’nin desteklemeye devam etme kararı aldığı her iki program, Türkiye ile AB arasında18 Mart 2016’da imzalanan Mülteci Mutabakatı sonrasında uygulanmaya başlanmıştı.

Müzakereler

Bu yılın başında Türkiye ile AB arasında yeni bir mülteci mutabakatının müzakere edilmesi gündeme gelmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Avrupa'ya kapıları açtıklarını” söylemesi üzerine Mart ayında Avrupa sınırlarına başlayan göçmen akını, AB ile Türkiye arasında yeni bir krize yol açmıştı. Tansiyonun düşürülmesinin ardından taraflar arasında müzakereler başlamış ama görüşmeler taraflar arasında yaşanan gerilimler nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıllarda sık sık AB’yi taahhütlerini yerine getirmemekle eleştirmiş, Türkiye’nin ülkedeki sığınmacılar için 40 milyar dolarlık harcama yaptığını savunmuştu.