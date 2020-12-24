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Karaman'da akıma kapıldı metrelerce yüksekten yere çakıldı

Demirören Haber Ajansı

KARAMAN'ın Sarıveliler ilçesinde, elektrik hattı yenilemesinde çalışan Tümer Kaşık (17), akıma kapılarak, yaklaşık 20 metre yükseklikten düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

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Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Civler köyünde meydana geldi. Firmada çalışan Tümer Kaşık, elektrik hattı yenilemesi sırasında akıma kapılıp, yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Sarıveliler Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaşık, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaşık'ın cenazesinin, yapılacak otopsinin ardından memleketi Ordu'da defnedilmek üzere ailesine teslim edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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