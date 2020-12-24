Manchester United son dakikalarda açıldı! Everton kupadan elendi

İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United, Everton'ı son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 yenmeyi başardı. Manchester United, yarı finalde Manchester City ile final bileti için mücadele verecek.Abone ol
İngiltere Premier Ligi'nde üst sıralardaki iki ekibin mücadelesinde Manchester United güldü. Kırmızı Şeytanlar, Lig Kupası çeyrek finalinde Everton'ı deplasmanda 2-0 yendi. Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri, galibiyete son dakikalarda ulaştı.
88'de Edinson Cavani, takımını 1-0 öne geçirirken; 90+6'da Martial maçın skorunu ilan etti.
Milli oyuncumuz Cenk Tosun, 89'da Abdoulaye Doucoure'nin yerine oyuna girdi.
İngiltere Lig Kupası eşleşmeleri
İngiltere Lig Kupası yarı finalinde Manchester City ile Manchester United, Tottenham ile Brentford eşleşti. Maçlar 4 Ocak'da oynanacak.