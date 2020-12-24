Tofaş 31 Aralık'ta üretime ara veriyor!

BURSA'daki fabrikasında envanter sayımı ve planlı çalışma nedeniyle Tofaş, 13 gün üretime ara vereceğini açıkladı.

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Türkiye'nin önde gelen otomotiv üreticilerinden Tofaş, Bursa'daki fabrikasında envanter sayımı ve planlı çalışma yapacak. Bu kapsamda 31 Aralık ile 12 Ocak arasında fabrikada üretim olmayacak.

13 Ocak'ta tekrar başlayacak

Şirketin dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre fabrika 13 Ocak'ta tekrar üretime başlayacak.

Yerli üretim otomobiller

Fabrikanın açıldığı 1971 yılından bu yana Bursa'da faaliyet gösteren Tofaş yerli üretim otomobilleri bünyesinde barındırıyor. Bursa'daki fabrikada Fiat Egea, Doblo, Fiorino gibi modeller üretiliyor.