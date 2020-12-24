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HABER /  SAĞLIK

Çin'den alınan koronavirüs aşıları İstanbul'a geldi mi! Ortalığı karıştıran iddia

Habertürk bu sabah Çin'in geliştirdiği Sinovac aşılarını taşıyan uçağın İstanbul'a indiği haberini verdi. Fox TV Çalar Saat programında ise İsmail Küçükkaya, Sağlık Bakanlığı'nı arayıp iddiayı yalanlattı. Habertürk kısa süre sonra haberini yayından kaldırdı.

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Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşısı Sinovac'ı taşıyan uçağın bugün sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indiği iddia edildi. Habertürk TV canlı yayınında duyurulan habere göre, aşılar sabah saat 06:30 sularında İstanbul'a indi.

Aşılar gerekli incelemenin ardından Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre uygulanmaya başlanacak. Aşılamanın nasıl olacağıyla ilgili ayrıntılı bilgiyi bugün yapılacak olan Bilim Kurulu'nun ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklayacak. Bilim Kurulu dün ertelenmişti.

İsmail Küçükkaya canlı yayında yalanlattı

Ancak, Fox TV'de sabah haberlerini sunan İsmail Küçükkaya, Sağlık Bakanlığı'nı aradığını ve aşıların geldiği haberinin doğru olmadığını söyledi.

Habertürk haberi yayından kaldırdı

Herkes haberin doğuluğunun peşine düşerken, Habertürk internet sitesinden haber kaldırıldı. Habertürk'ün görüntülü haberine de internet üzerinden ulaşılamıyor. 

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