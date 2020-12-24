Cenk Tosun için umut ışığı

Yabancı kontenjanı dolu olduğu için ara transferde yerli oyunculara yönelen Beşiktaş'ta Cenk Tosun yeniden gündemde.

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Yabancı kontenjanı dolu olduğu için ara transferde yerli oyunculara yönelen Beşiktaş'ta Cenk Tosun yeniden gündemde.

Uzun süren sakatlığının ardından 1 Kasım'da sahalara dönen ancak sıkışık fikstüre rağmen Everton'da fazla forma şansı bulamayan milli futbolcu, ocakta büyük olasılıkla takımından ayrılacak.

İngiliz ekibinin forvet takviyesi yapmayı düşündüğü, bu nedenle de Cenk'i elden çıkarmayı planladığı belirtildi. Feyenoord ve Freiburg'un ilgilendiği 29 yaşındaki oyuncunun istediği teklifleri alamaması halinde Beşiktaş'a "Evet" diyebileceği kaydedildi.