BIST 1.418
DOLAR 7,64
EURO 9,33
ALTIN 460,96
HABER /  YEREL

Çanakkale'de bu yöntem şeytanın aklına gelmez! Yakayı ele verdiler

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL’dan Çanakkale’ye meyve suyu kutuları içerisine gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde getiren Afganistan uyruklu M.O.Q. adlı şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abone ol

Bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube ekipleriyle birlikte Çanakkale’nin Lapseki ilçesine otobüsle gelen Afganistan uyruklu M.O.Q. şahsın üzerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda küçük meyve suyu kutularına gizlenmiş 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.O.Q. şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İzmir'de sokağı bu halde gören şaşkına döndü! Herkes mağdur etti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Sosyal medyadan duyurdu! AK Partili Zülfü Demirbağ koronavirüse yakalandı
Arda Öziri kimdir ne zaman öldü kaç yaşındaydı?
Çevre teklifi Meclis'te kabul edildi! Bomba değişiklikler var
İzmir'de ormanda ölüsü bulundu! Merak konusu oldu
ABD'de hamile eşini öldüren asker aynı silahla intihar etti
Düzce'de yaşlı çiftten acı haber geldi! Geriye son çekilen fotoğraf kaldı
Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Başakşehir sonrası bombaladı: Allah belanızı versin
Mert Hakan Yandaş: Hizmet edemediğim gün giderim
Türk yıldızlar şov yaptı! Burak Yılmaz'dan Lille'e hayat öpücüğü
Hakan Çalhanoğlu mest etti! 1 gol 1 asist
Yorumlar