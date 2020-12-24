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HABER /  POLİTİKA

Çevre teklifi Meclis'te kabul edildi! Bomba değişiklikler var

Türkiye Çevre Ajansı'nın Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre, Sıfır Atık sistemini yürütmek üzere Çevre Ajansı kurulacak.

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Çevreyle ilgili kapsamlı düzenlemeler içeren teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 2022'den itibaren depozito sistemi devreye girecek. Ambalaj atıklarının geri dönüşüm kapasitesi artırılacak.

Para cezası verilecek

Çevreyi kirletenlere bin lira para cezası verilecek. Akaryakıt istasyonları ve dolum tesislerinin denetimleri artırılacak. Motor yağı değişimleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen işletmelerce yapılacak.

Dere yataklarından izinsiz kum çekenlere 300 bin liraya kadar para cezası verilecek. Kapalı koylarda ve sit alanlarında balık çiftliği kuranlara 100 bin lira ceza kesilecek.

15 yaşından küçükler scooter kullanamayacak

Genellikle şehirlerde kullanılan ve 'scooter' olarak adlandırılan elektrikli araçlar da yasal düzenlemeye kavuştu.

Buna göre, 15 yaşından küçükler scooter kullanamayacak. Scooterların sağa ve sola dönüşlerde geçiş üstünlüğü olacak.

Belediyeler, elektrikli scooter ve bisikletler için yol, şerit ve şarj istasyonu yapmakla yükümlü olacak.

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