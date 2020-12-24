Erol Bulut'tan sitem: Benim dışımda herkes taktik uyguluyor

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, ''Benim dışımda herkes Fenerbahçe'ye taktikler uyduruyor. Bizim oynadığımız taktik belli, hücumda ve savunmada yapmak istediklerimiz belli. Zaman zaman bunları eksik yapsak da tam anlamıyla istediğimiz gibi olmasa da taktik belli.'' dedi.

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Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ile Okan Buruk'un kırmızı kart görmesinden dolayı yerine Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, açıklamalarda bulundu.

EROL BULUT: KAZANMAMIZ GEREKEN BİR MAÇTI

Bugün zor bir maç geçirdiklerini ifade eden Erol Bulut, ''Kazanmamız gereken bir maçtı. Çok eksiğimiz olmasına rağmen, yedek kulübemizde eksiğimiz olmasına rağmen futbolcular müthiş mücadele verdiler. 1-0 geriye düşmemize rağmen öne geçip 3 puanı aldık. Futbolcular hiçbir zaman inancını kaybetmedi ve birbirine destek çıktı. 1-0'dan 4-1'e getirip hak ettiğimiz 3 puanı aldık" dedi.

"SAKATLARDAN 1 VEYA 2'Sİ DÖNEBİLİR"

Erol Bulut, bay arasını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacaklarını belirterek, '' Eksiklikleri gidereceğiz. Sahada çalışmamız lazım bazı eksiklikler var. Kendi kalemizde rakibe verdiğimiz pozisyonlar var. Hücumda pozisyonu daha iyi değerlendirmeyle ilgili. Sakatlarımız evet var. 1-2 kişi dönebilir gibi gözüküyor ama önümüzdeki günlerde süreci daha iyi göreceğiz'' diye konuştu.

''HAKEMLERİN KASTEN HATA YAPTIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM''

Mücadelenin hakemi Bahattin Şimşek hakkında çok konuşulduğunu dile getiren Erol Bulut, ''Gerginlik oldu sahada verilen kartlarda. Biz pozisyonlara saygı duyduk. Bizim geçen hafta yaşadıklarımız var. Verilmeyen penaltı, gol ve ofsayt çizgileri oldu. Konyaspor maçında verilmeyen gol ve 2-0 kaybettiğimiz maç var. Beşiktaş maçında yediğimiz gollerden öncesinde olan fauller var. Ben hiçbir zaman hakemlerle ilgili çok konuşmadım. Başakşehir'in aleyhine verilmiş pozisyonlar var gibi açıklandı hakemle ilgili. Göksel başkanı dinledim. Hakemlerin kasten hata yaptığını düşünmüyorum. Biz de bunları yaşadık. İnşallah bundan sonra daha iyi olur'' şeklinde konuştu.

''BENİM DIŞIMDA HERKES FENERBAHÇE'YE TAKTİKLER UYDURUYOR''

Erol Bulut, taktikler ile ilgili çok güzel yorumlar yapıldığını ve herkesin görüşüne saygı duyduğunu belirterek, ''Benim dışımda herkes Fenerbahçe'ye taktikler uyduruyor. Bizim oynadığımız taktik belli, hücumda ve savunmada yapmak istediklerimiz belli. Zaman zaman bunları eksik yapsak da tam anlamıyla istediğimiz gibi olmasa da taktik belli. Bugün oynadığımız sistem 4-4-2 ve sonra 4-2-3-1'e döndük. Aslında sistem ve taktikle ilgili çok konuşabilirim ama herkes bizden her şeyi daha iyi bildiğini dile getiriyor. Genciz, hata yapıyoruz ve insanız. Hata yapmaya devam edeceğiz. Hatalarımızı minimuma düşürmeye çalışıyoruz'' dedi.

''FUTBOLCULARIN ÜZERİNDE SON HAFTALARDA ÇOK BÜYÜK BASKI OLDU''

Futbolcuların üzerinde son haftalarda çok büyük baskı olduğunu kaydeden Erol Bulut, ''Bizim üzerimizde de oldu. Yanlış transferler yaptığımız söylendi. Her şeye saygı duyuyorum. Ama bir şeyi yüzde yüz istediğiniz zaman takım olarak, futbolcular olarak, ekip olarak değişimi görebiliyorsunuz. Bugün futbolcular her şeyiyle istedi. Gaziantep maçıyla başladı bu durum. Verilmeyen golümüz ve penaltımız vardı. Bu hafta nasip oldu maçı çevirmek. İstediğimiz bu değişime daha iyi bir şekilde taraftarımıza hissettirmeye çalışacağız'' diye konuştu.

İRFAN SARALOĞLU: UTANÇ GECESİNİ GÖRMÜŞ OLDUK

Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, kendilerine, Türk futboluna ve aklı başındaki insanlara göre utanç gecesini görmüş olduklarını ifade ederek, ''Maçı konuşmak isterdim ama onu ilgili yorumculara, gazetecilere, o işle görev yapan dostlara, arkadaşlara bırakıyorum. Bugün futbolu konuşmak istemiyorum. Golümüz ağır geldi galiba. 1-0 öne geçmek güzel bizim için ama sonrasında neler oldu anlayamadım. Martin'e göstermesi gereken kartı Rafael'e gösteriyor. Rafael'i sakin şekilde sahadan uzaklaştırmak isteyen Okan Buruk'a kart gösteriyor.

Rafael'in hamlesi var ama vuran o değil, VAR'a çağırılmıyor. VAR'a çağırıldığında da bir şey ifade etmiyor. Gustavo'nun hareketini futbolun içindekiler bilir kırmızı kart olduğunu. Maçın hakemi görmedi. Okan Buruk, 'yanlış kart verdin diyor' o pozisyon içinde olması onun da suçlu olması gerekmiyor. Rafael hepimizin bildiği gibi dünya çapında oyuncu. Çok sansasyonel bir davranıştı hakemin yaptığı. Kötü bir deneyim oldu. Türk futbolu, Türk hakemliği için utanç duyduğumuz bir davranış. Maçı bitirmeyi bile bilemedi hakem. 5 dakika veriyorsunuz 10 verin bari de 6-1, 7-1 olsun kime yaranmaya çalışıyor bilemiyoruz. Herkes kendi gücü ile bir yere gelebiliyor bu ülkede. Geçen sene biz şampiyon olduk. 2 maçta da Fenerbahçe'ye yenildik, tebrik ettik. Bu tür yanlı yönetime kimsenin ihtiyaç yok. Kınıyorum hakemi ve 4'üncü hakemi'' dedi.