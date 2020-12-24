İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! 25 kuruş poşet parası alınacak

Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için 2019 yılında yürürlüğe giren alışveriş poşetlerinin para ile satılmasının kapsamı genişletildi. Bundan böyle internet alışverişlerinde de 25 kuruş poşet parası alınacak.

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TBMM Genel Kurulu'nda Çevre Ajansı kurulmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerinde AK Parti'nin normal alışverişlerde kullanılan poşet için vatandaşlardan alınan ücretin internet alışverişlerinden de alınmasına ilişkin önergesi kabul edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre böylece bundan sonra internet alışverişlerinden de şu anda 25 kuruş olan poşet parası alınacak.