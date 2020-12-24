Sarıkamış şehitleri için okudular

KARS, Ardahan ve Iğdır'ın tanınmış isimleri, Sarıkamış Harekatı'nın 106. yıldönümü anısına 'Şiirlerle Sarıkamış' adlı projede birer kıta şiir okudular.

Abone ol

Aralarında gazeteci, iş adamı, politikacı, halk ozanı, STK yöneticileri ve kanaat önderlerinin olduğu Kars, Ardahan ve Iğdır kökenli isimler, İpekyolu Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Seyfullah Türksoy’un koordinasyonuyla 'Şiirlerle Sarıkamış' adlı projede bir araya geldiler.

Türksoy, daha önce de 'Hocalı’nın Feryadı' adlı projede Türk dünyasının 20 ayrı bölgesinden önemli aydınları, şairleri, sanatçıları buluşturmuş ve onlara birer kıta Hocalı şiiri okutmuştu.

'Şiirlerle Sarıkamış' projesinde yer alan isimlerden Vakıf Katılım Bankası Başkanı ve İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı Öztürk Oran, ünlü turizmci Turgut Torunoğulları, gazeteci Seyfullah Türksoy, Kars-Ardahan-Iğdır Federasyonu Başkanı Erdoğan Yıldırım ve araştırmacı yazar Tuğşad Ata Türkmen, kendi yazdıkları şiirden birer kıta okurken; diğer isimler de eski ve yeni şairlerin şiirlerinden birer kıta okudular.

Projeyi gerçekleştiren Seyfullah Türksoy, geçmişte Sarıkamış Harekatı’nın yıldönümüyle alakalı pek çok etkinlik ve televizyon programı hazırladığını, bu yıl farklı bir kültürel etkinlikle şehitlerimizi anmak istediklerini belirterek, "Bu vatan için canlarını veren şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak her birimizin görevidir. Ne yaparsak yapalım, onların hakkını ödeyemeyiz. 'Şiirlerle Sarıkamış' projemizde Kars, Ardahan ve Iğdır şehirlerimizde doğup büyüyen çok değerli isimleri buluşturarak birlik beraberlik mesajı vermeye çalıştık" dedi.