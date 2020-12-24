Sarıkamış şehitleri için okudular

KARS, Ardahan ve Iğdır'ın tanınmış isimleri, Sarıkamış Harekatı'nın 106. yıldönümü anısına 'Şiirlerle Sarıkamış' adlı projede birer kıta şiir okudular.Abone ol
Aralarında gazeteci, iş adamı, politikacı, halk ozanı, STK yöneticileri ve kanaat önderlerinin olduğu Kars, Ardahan ve Iğdır kökenli isimler, İpekyolu Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Seyfullah Türksoy’un koordinasyonuyla 'Şiirlerle Sarıkamış' adlı projede bir araya geldiler.
Türksoy, daha önce de 'Hocalı’nın Feryadı' adlı projede Türk dünyasının 20 ayrı bölgesinden önemli aydınları, şairleri, sanatçıları buluşturmuş ve onlara birer kıta Hocalı şiiri okutmuştu.
'Şiirlerle Sarıkamış' projesinde yer alan isimlerden Vakıf Katılım Bankası Başkanı ve İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı Öztürk Oran, ünlü turizmci Turgut Torunoğulları, gazeteci Seyfullah Türksoy, Kars-Ardahan-Iğdır Federasyonu Başkanı Erdoğan Yıldırım ve araştırmacı yazar Tuğşad Ata Türkmen, kendi yazdıkları şiirden birer kıta okurken; diğer isimler de eski ve yeni şairlerin şiirlerinden birer kıta okudular.
Projeyi gerçekleştiren Seyfullah Türksoy, geçmişte Sarıkamış Harekatı’nın yıldönümüyle alakalı pek çok etkinlik ve televizyon programı hazırladığını, bu yıl farklı bir kültürel etkinlikle şehitlerimizi anmak istediklerini belirterek, "Bu vatan için canlarını veren şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak her birimizin görevidir. Ne yaparsak yapalım, onların hakkını ödeyemeyiz. 'Şiirlerle Sarıkamış' projemizde Kars, Ardahan ve Iğdır şehirlerimizde doğup büyüyen çok değerli isimleri buluşturarak birlik beraberlik mesajı vermeye çalıştık" dedi.
'Şiirlerle Sarıkamış' projesinde kimler yer aldı?
1- Şamil Ayrım - Milletvekili
2- Yunus Kılıç - Milletvekili
3- Saffet Kaya - Eski Ardahan Milletvekili
4- Dr. Sinan Oğan - Eski Iğdır Milletvekili, TASAM Başkanı
5- Hadi Özışık - İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
6- Dr. Seyfullah Türksoy - İpekyolu Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı, gazeteci.
7- Öztürk Oran - İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı
8- Turgut Torunoğulları - Orka Oteller Grubu Başkanı
9- Sezgin Baran Korkmaz - SBK Holding Başkanı
10- Özdemir Polat - Polat Tekstil Başkanı
11- İhsan Biçen - Biçen Marketler Grubu Başkanı
12- Ümit Kalko - Eğitimci
13- Gökhan Türkeş Öngel - Royal Şirketler Grubu Başkanı
14- Erdoğan Yıldırım - Kars-Ardahan-Iğdır Dernekler Federasyonu Başkanı
15- Gültekin Güvensoy - Kars Vakfı Başkanı
16- Sefer Karakoyunlu - İstanbul Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı
17- Burcay Yıldız - Beylikdüzü Kars-Ardahan-Iğdır Derneği Başkanı
18- Mevlüt Oruçoğlu - Çanakkale Geyikli Belediye Başkanı
18- Hayati Akbaba - ModaPlaza Tekstil Başkanı
19- Cahit Uğurlu - Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Federasyonu Başkanı
20- Aşık Maksut Feryadi - Halk ozanı
21- Türkan Narin - Araştırmacı, yazar
22- Aşık Yener Yılmazoğlu - Halk ozanı
23- Tuğşad Ata Türkmen - Araştırmacı, yazar
24- Bahaddin Özbuğutu - Strateji planlama ve yönetim uzmanı
25- Pakize Akbaba - Şehit Anneleri Derneği Başkanı
26- Özgür Alp - DAD Group Başkanı
27- Mehmet Irak- Yatırım danışmanı
28- Burhan Yıldırım - Türk halk müziği sanatçısı
29- Güven Aslan - TSK emekli özel kuvvetler mensubu
30- Aşık Bilal Ersarı - Halk ozanı