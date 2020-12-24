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Kayseri'de taziye dönüşü kaza! 1 kişi öldü 3 yaralı var

KAYSERİ'de, taziyeden dönen 4 kişinin bulunduğu otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Niğde'deki cenazeye katıldıktan sonra Kayseri'ye dönmek için yola çıkan Salih Altay yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.

Kazada otomobildeki Kenan Gündoğdu (48) hayatını kaybetti, sürücü ve araçtaki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı. Olayda hayatını kaybeden Gündoğdu ise otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

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