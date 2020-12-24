BIST 1.418
DOLAR 7,65
EURO 9,32
ALTIN 460,17
HABER /  YEREL

İstanbul Kadıköy'de yanan araçtan 2 kişinin cesedi çıktı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Kadıköy'de itfaiyeye gelen araç yangını ihbarına giden ekipler, araç içinde yanmış 2 kişinin cesedi ile karşılaştı.

Abone ol

İSTANBUL Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Hamidiye Sokak'ta meydana gelen olayda; bir aracın yandığını fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti.

İtfaiye ekipleri, söndürülen araçta yaptıkları incelemede araç içinde 2 kişinin yanmış cesedinin olduğunu fark etti. Polis, olayın meydan geldiği sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Hamidiye Sokak'a çıkan bütün yollar kapatıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, yanan araçta ve çevrede inceleme yaparak delil araması yaptı. Yapılan incelemenin ardından araç içinde yanan iki kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Gubadlı şehrini ziyaret etti
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (23 Aralık 2020)
İzinsiz tadilat yapılan CHP il binası mühürlendi
ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yaptırımları da içeren tasarıyı veto etti
CHP'nin alkollü pikniğinde bir taciz skandalı daha
Rıdvan Dilmen: Hakem maçı Fenerbahçe'ye verdi
PKK'dan kaçan 7 terörist teslim oldu
Menemenspor - Adanaspor maçında kural ihlali yapıldı
Başakşehir'de Okan Buruk, Rafael ve İrfan Can kırmızı kart gördü
Nepal'de pilot yolcuları yanlış havaalanına indirdi
Yorumlar