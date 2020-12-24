İstanbul Kadıköy'de yanan araçtan 2 kişinin cesedi çıktı

İSTANBUL Kadıköy'de itfaiyeye gelen araç yangını ihbarına giden ekipler, araç içinde yanmış 2 kişinin cesedi ile karşılaştı.

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İSTANBUL Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Hamidiye Sokak'ta meydana gelen olayda; bir aracın yandığını fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti.

İtfaiye ekipleri, söndürülen araçta yaptıkları incelemede araç içinde 2 kişinin yanmış cesedinin olduğunu fark etti. Polis, olayın meydan geldiği sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Hamidiye Sokak'a çıkan bütün yollar kapatıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, yanan araçta ve çevrede inceleme yaparak delil araması yaptı. Yapılan incelemenin ardından araç içinde yanan iki kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.