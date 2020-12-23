Rıdvan Dilmen: Hakem maçı Fenerbahçe'ye verdi

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 4-1 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin evinde Başakşehir ile oynadığı maçı değerlendirdi.

Luiz Gustavo'nun Hasan Ali'ye yaptığı faulü değerlendiren Dilmen, "Gustavo'ya kırmızı kart, tartışılmaz. Bu pozisyon kırmızı kart. Yaralayıcı bir harekettir. Cüneyt Çakır doğru bir istekte bulundu, gel dedi ama görüşmeler ne oldu bilemiyorum. Fenerbahçe'nin 12. dakikadan itibaren 10 kişi devam etmesi gerekiyordu. Niyet okuyamam ama Gustavo Noel'e gitmesin. Aranıyor. Bayağı bir uğraşıyor." ifadelerini kullandı.

"Hakem maçı Fenerbahçe'ye verdi"

Maç hakkında da konuşan Rıdvan Dilmen, "Bugün hakem maçı Başakşehir'den aldı, Fenerbahçe'ye verdi." dedi.