CHP'nin alkollü pikniğinde bir taciz skandalı daha

Cumhuriyet Halk Partisinde (CHP) her geçen gün ortaya çıkan tecavüz ve taciz haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bağcılar İlçe Başkanlığının düzenlediği piknikte alkolü fazla kaçıran partililerin 2 kadını taciz ettiği iddia edildi. Durumun İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na bildirilmesinin ardından kadınlara disiplin cezası verilmesini istendi. Öte yandan; piknikte bulunan erkeklerin de tacize uğradığını söylediği öğrenildi.

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Cumhuriyet Halk Partisinde (CHP) taciz ve tecavüz iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Neredeyse her gün parti içinde bir skandal patlak verirken; CHP yönetiminin aldığı kararlar ve net bir tavır koyamaması kamuoyunun büyük tepkisini çekiyor.

CHP'deki taciz rezaletine son halka Bağcılar İlçe Başkanlığından eklendi. 2 kadın, parti tarafından düzenlenen piknikte tacize uğradıklarını iddia etti. Erkekler de kadınlar tarafından taciz edildiklerini öne sürdü. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 2 kadına disiplin cezası verince ortalık karıştı.

CHP Bağcılar İlçe Başkanlığında da taciz rezaleti Sabah'ta yer alan habere göre: yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede yeni normalin başladığı haziran ayında CHP tarafından bir piknik organize edildi. Pikniğe katılanlar alkolün de etkisi ile kendinden geçti. A.A, ve M.T. isimli iki CHP'li kadın, burada partili erkekler tarafından tacize uğradığını öne sürdü.

Erkekler: "Biz de taciz edildik"

İki kadın, durumu CHP Bağcılar İlçe Başkanlığına giderek bildirdi. İlçe Başkanı Avukat Murat İmrek, kadınları dinledi ve gerekeni yapacağını söyledi. Kadınlardan sonra erkekler de Murat İmrek'e giderek tacize uğradıklarını iddia etti. Olay içinden çıkılmaz bir sarmala dönüştü.

Canan Kaftancıoğlu'na dilekçe yazdı

CHP Bağcılar İlçe Başkanı Murat İmrek, iddiaların birbirini kovalaması sonrası doğru kararın İl Başkanlığı tarafından verileceği bildirerek CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na bir dilekçe yazdı. Dilekçede yaşananları anlatan İmrek, nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda bilgi istedi.